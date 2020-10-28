Шрам на лице, наркотики и передозировка: звездная дочь - Алеся Кафельникова
23 октября российская модель Алеся Кафельникова отметила свое 22-летие. RUS TVNET решил рассказать об этой девушке в рамках рубрики "Звезда недели".
Детство и модельная карьера
Алеся Кафельникова является дочерью прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова и Марии Тишковой.
Евгений Кафельников - самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта РФ. Он выигрывал два крупных турнира: Australian Open (1999) и "Ролан Гаррос" (1996).
Впервые об Алесе Кафельниковой заговорили в 2001 году - после громкого бракоразводного процесса ее родителей. В результате Кафельников отсудил у бывшей жены их общую дочь.
Алеся родилась в Москве и посещала столичную школу, но затем перебралась в Англию и продолжила обучение там. Еще в подростковом возрасте девушка начала делать первые шаги в модельном бизнесе.
Кафельникова является яркой представительницей российской "золотой молодежи" и с юных лет вращается в обществе московской элиты. В 17 лет она заключила контракт с Elite и благодаря этому попала на страницы престижного итальянского издания Vogue и российского Tatler, а также принимала участие в закрытых показах для Louis Vuitton и Aldo Coppol.
Наркозависимость, несчастная любовь и суицид
В откровенной беседе с Татьяной Мингалимовой в программе "Нежный редактор" девушка рассказала о биполярном расстройстве, наркозависимости и несчастной любви к кумиру современной молодежи - рэперу Pharaoh (наст. имя - Глеб Голубин).
Год назад Алеся признавалась Татьяне, что старается не встречаться с людьми из прошлой жизни и сосредоточиться на своей карьере. В общей сложности тогда она не была в Москве год.
Девушка рассказала, что очень много работала в Китае. В среднем ее рабочий день - это восемь-девять часов. Конечно, не все было радужно. Были случаи, когда в тональный крем дробили стекло. У Алеси даже остался шрам на лице.
Из-за биполярного расстройства девушка делала себе порезы на руках. Резать она начала себя в 13 лет. Но в модельном бизнесе это не стало минусом. Агенты благосклонно восприняли данный факт и отметили, что это своеобразная фишка.
Кроме биполярного расстройства у Алеси был психоз. Определенный период своей жизни она не помнит совсем.
"Я понимала, что я хуже всех. Либо я наказывала саму себя, либо я делала еще хуже. Я делала хуже себе, чтобы посмотреть, будете вы меня любить или нет... А боль, шрамы - я не чувствую боли. У меня куча синяков, куча всего, но боли я не чувствую. Меня разрывает изнутри..." - призналась девушка.
Она объяснила, что это все привело к тому, что она бывала в разнообразных притонах, на вечеринках и не только. Но поездка на Бали ее изменила. Кафельникова не стала скрывать от Мингалимовой, что в расставании с рэпером Pharaoh во многом виновата она - их отношения продлились около года, а затем пара рассталась.
"Это странная наркоманская история", - с улыбкой заметила она.
Но артист пытался ее вытягивать. Алеся же считает, что тусовка Pharaoh способствовала ее большему затягиванию.
"Он [Pharaoh. - Прим. ред.] попросил меня собрать вещи и уехать. Я пошла в ванную и разрезала руку до кости. Дальше помню вспышками: "скорая", родители Глеба, мне зашивают руку без анестезии, а я кайфую", - признавалась Кафельникова в интервью журналу Tatler.
После этого не прошло ни дня, чтобы Алеся не употребляла наркотики. Тогда же у нее случилась передозировка.
Девушка рассказала Татьяне Мингалимовой о реабилитации в Москве. Раньше это было эффективно, а сейчас, по ее словам, это собрание анонимных "торчков", которые ничего не хотят менять, а просто посещают тусовки.
"У меня были передозировки, после эпилепсии я вставала и дальше продолжала, а мне говорят: "Постой, мы тебе только что язык вытаскивали ложкой, а ты дальше это делаешь". А я такая: "Пф..., я не знаю, мне все равно", - вспоминала Алеся.
Кафельникова все чаще становилась участницей новых скандалов. В Сети без особых проблем можно найти ее эротические фотографии, снимки с косяком марихуаны или видео, на котором девушка ведет автомобиль с бутылкой алкоголя в руках. За все это приходилось отдуваться ее отцу.
Точкой для Алеси стал кризис у папы. Она поняла, что ей надо остановиться.
Музыкальная карьера
Летом 2020 года Алеся выпустила свой дебютный мини-альбом под именем Alesya KAF, который получил название "Город на дороге" и стал ее совместной работой с артистом Luxor. Он является автором хита No Cry, который собрал 11 миллионов просмотров на YouTube.
Название альбома, возможно, является отсылкой к дебютному альбому рэпера Гуфа "Город дорог". В своем мини-альбоме Алеся поет о зависимостях, купленной любви, жизни в мегаполисе, юношеском максимализме и агрессии.
Кафельниковой близок стиль хип-хоп, поэтому она смело выражает свои мысли под ритмичный и стильный бит. В альбоме представлены три композиции - "Город на дороге", "Привычки", "Люблю-куплю", а также интро "Громче".