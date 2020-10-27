Телеведущая Екатерина Андреева усомнилась в опасности Covid-19. После она удалила комментарии

В публикации бизнесмен обсуждает отсутствие масок у зрителей на концерте в Большом театре.

"Я с момента входа в театр до выхода ни разу не снял с себя маску, что не скажешь о других зрителях… практически весь партер сидел без масок, и это при том, что в царской ложе восседала главный российский эпидемиолог Анна Попова", - заметил Яновский.

Андреева написала комментарий, который начала с того, что усомнилась в опасности вируса. Телеведущая объяснила, что людям "внушают страшную опасность от этого вируса", хотя "смертность очень низкая".

"Не люблю, когда так примитивно дурят народ. И я тоже сижу в партере без маски", - подчеркнула Андреева.

Телеведущая выразила мнение, что маски могут навредить легким, а "деньги за тесты, маски, перчатки и санитайзеры" пойдут не тем предпринимателям, которые разорились.

Екатерина Андреева также заметила, что около десяти человек из ее знакомых скончались без плановой химиотерапии, которую отложили из-за Covid. Она утверждает, что весной ее мужа в больнице "заставили подписать бумагу, что у него Covid", хотя анализы были отрицательными.

После того как комментарий Андреевой стали цитировать многочисленные Telegeram-каналы и СМИ, он пропал. Яновский заметил, что он ничего не удалял. Скриншот сохранился на Telegram-канале "Лентач".