Собчак больна Covid-19. Ее сын уже переболел

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак во время программы "Док-Ток" на Первом канале рассказала, что переболела Covid-19. Об этом пишет "Дождь".
В эфире она показала результат теста. Он был датирован 10 октября.
Ксения не стала скрывать, что в конце лета Covid-19 диагностировали у ее сына Платона. Телеведущая тогда не заразилась.
Этот эфир она провела из дома. Собчак призналась, что во время болезни у нее была повышенная температура, кашель, потеря обоняния и слабость. Запахи она не чувствовала около недели и все время хотела спать. Известно, что ее сын Платон сейчас находится у своего отца Максима Виторгана.
Напомним, что в прессе ранее появлялись слухи о заболевании Собчак коронавирусом. Александр Молочников сообщил, что у него коронавирус. Из-за заболевания отложена премьера его спектакля "Бульба. Пир". Это подтвердил и худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов.