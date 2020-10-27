Вт, 27.10.2020
Свобода - это осознавать, что необходимо. Мы все вместе должны мобилизоваться, чтобы подавить эту волну пандемии. Мы смогли сделать это весной, мы сможем сделать это сейчас. Эгилс Левитс, президент Латвии
Эгилс Левитс, президент Латвии

Собчак больна Covid-19. Ее сын уже переболел

Ксения Собчак

ФОТО: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак во время программы "Док-Ток" на Первом канале рассказала, что переболела Covid-19. Об этом пишет "Дождь".

В эфире она показала результат теста. Он был датирован 10 октября.

Ксения не стала скрывать, что в конце лета Covid-19 диагностировали у ее сына Платона. Телеведущая тогда не заразилась.

Этот эфир она провела из дома. Собчак призналась, что во время болезни у нее была повышенная температура, кашель, потеря обоняния и слабость. Запахи она не чувствовала около недели и все время хотела спать. Известно, что ее сын Платон сейчас находится у своего отца Максима Виторгана.

Напомним, что в прессе ранее появлялись слухи о заболевании Собчак коронавирусом. Александр Молочников сообщил, что у него коронавирус. Из-за заболевания отложена премьера его спектакля "Бульба. Пир". Это подтвердил и худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Последние новости

НАВЕРХ
Back