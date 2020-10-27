Собчак больна Covid-19. Ее сын уже переболел

В эфире она показала результат теста. Он был датирован 10 октября.

Ксения не стала скрывать, что в конце лета Covid-19 диагностировали у ее сына Платона. Телеведущая тогда не заразилась.

Этот эфир она провела из дома. Собчак призналась, что во время болезни у нее была повышенная температура, кашель, потеря обоняния и слабость. Запахи она не чувствовала около недели и все время хотела спать. Известно, что ее сын Платон сейчас находится у своего отца Максима Виторгана.