"Изменит ход истории": лидер группы Behemoth Адам Дарский поддержал протесты в Польше

"Чертовски важно быть здесь и сейчас ради женщин... Но и не только. Это всего лишь часть более крупного кризиса. Вы можете стать камнем преткновения для этой лавины, которая в конечном итоге изменит ход истории в этой стране!" - написал артист.

Адам также поблагодарил всех, кто поддерживает протестное движение.

Издание "Медуза" сообщает, что участники акций против запрета на аборты в Польше временно заблокировали дороги в разных городах страны. В Варшаве блокировка дорог началась незадолго до вечернего часа пик. В ней приняли участие пешеходы, велосипедисты и автомобилисты. Движение в центре города практически остановилось на несколько часов.

Напомним, что протесты в Польше продолжаются уже пять дней. Они начались после того, как Конституционный суд признал незаконным право женщины на аборт в случае неизлечимой болезни или необратимой инвалидности плода. Сообщается, что по этой причине проводили 98% всех легальных абортов в стране.