"Изменит ход истории": лидер группы Behemoth Адам Дарский поддержал протесты в Польше

Польский композитор, продюсер, музыкант, гитарист и лидер группы Behemoth поддержал протестующих против запрета абортов в Польше. Артист разместил снимки из толпы в соцсетях.
"Чертовски важно быть здесь и сейчас ради женщин... Но и не только. Это всего лишь часть более крупного кризиса. Вы можете стать камнем преткновения для этой лавины, которая в конечном итоге изменит ход истории в этой стране!" - написал артист.
Адам также поблагодарил всех, кто поддерживает протестное движение.
Издание "Медуза" сообщает, что участники акций против запрета на аборты в Польше временно заблокировали дороги в разных городах страны. В Варшаве блокировка дорог началась незадолго до вечернего часа пик. В ней приняли участие пешеходы, велосипедисты и автомобилисты. Движение в центре города практически остановилось на несколько часов.
Напомним, что протесты в Польше продолжаются уже пять дней. Они начались после того, как Конституционный суд признал незаконным право женщины на аборт в случае неизлечимой болезни или необратимой инвалидности плода. Сообщается, что по этой причине проводили 98% всех легальных абортов в стране.
It’s pretty fuckin’ crucial to be here and now for women... but not only. This is just a piece of a larger crisis. YOU...Опубликовано Adam Nergal Darski Понедельник, 26 октября 2020 г.