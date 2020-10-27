Создатели шоу "Что было дальше?" возглавили рейтинг Forbes

Согласно данным издания, Нурлан Сабуров и его партнеры по каналу Labelcom за год заработали на рекламе 3,55 миллиона долларов (2,9 млн евро). У них 4,5 миллионов подписчиков.

Кроме "Что было дальше?" на этом же канале выходят программы Roast Battle, "Созвон", "Блиц-крик" и другие. Видеоконтент создает Medium Quality от продюсера ТНТ Вячеслава Дусмухаметова. Рекламодателями являются "Газпром Нефть" и Samsung.

На втором месте автор канала о гаджетах Wylsacom Валентин Петухов - его доходы от рекламы оценили в 3,4 миллиона долларов (2,8 млн евро). Также на канале рекламируются производителей устройств. У блогера есть крупные контракты со "Сбером" и "Мегафоном".

- его доходы от рекламы оценили в 3,4 миллиона долларов (2,8 млн евро). Также на канале рекламируются производителей устройств. У блогера есть крупные контракты со "Сбером" и "Мегафоном". На третьем месте рейтинга Александр Гудков . Журнал посчитал, что за год блогер заработал от рекламы на канале "Чикен Карри" (2,5 млн подписчиков) 1,1 миллиона долларов (930 тысяч евро). Шоу Comment Out является самым популярным на канале, хотя после неудачных шуток о протестах в Хабаровске и Беларуси, несколько рекламодателей прекратили сотрудничество.

. Журнал посчитал, что за год блогер заработал от рекламы на канале "Чикен Карри" (2,5 млн подписчиков) 1,1 миллиона долларов (930 тысяч евро). Шоу Comment Out является самым популярным на канале, хотя после неудачных шуток о протестах в Хабаровске и Беларуси, несколько рекламодателей прекратили сотрудничество. Юрий Дудь в этом рейтинге занял лишь четвертое место. Его доход от рекламы в 980 тысяч долларов (829 тысяч евро). В рекламодателях программы числится автоконцерн Hyundai, сервисы Skyeng и Storytel.

Forbes посчитал, что столько же от рекламы за год заработал Антон Лапенко.