Вт, 27.10.2020
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Что решило правительство: "удаленку" продлят, число тестов увеличат, медики получат доплаты
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Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Правительство приняло решение увеличить возможности тестирования на Covid-19 на 60% и продлить дистанционное обучение для учеников 7-12-х классов, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как журналистам рассказал премьер-министр Кришьянис Кариньш, на заседании была утверждена и принята предложенная Минздравом стратегия по борьбе с Covid-19, предполагающая четыре категории риска, из которых первая самая низкая, а четвертая - самая высокая. По словам Кариньша, сейчас Латвия находится в третьей категории риска, поэтому установлены более строгие ограничения на собрания.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле пояснила что новые ограничения, введенные с этого понедельника, а также дистанционное обучение дают надежду, что может получиться стабилизировать "кривую заражения" и в течение двух-трех недель наблюдать падение.

"В случае самого негативного сценария развития, если закончатся цветовые зоны, предусмотренные стратегией, правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации",

- предупредила министр.

Она отметила, что эффект ограничений и стабилизацию заражений можно будет увидеть не ранее чем в течение двух недель, в свою очередь снижение числа госпитализированных пациентов произойдет с еще большим временным сдвигом.

"Поэтому важно действовать незамедлительно, чтобы мы не тестировали устойчивость здравоохранения Латвии, так как из-за Covid-19 другие болезни не отступают", - добавила Илзе Винькеле.

На частных мероприятиях вне зависимости от того, проходят они в помещении или на свежем воздухе, разрешено собираться не более чем по 10 человек, а на публичных мероприятиях  - до 300 человек.

По словам премьера, правительство приняло решение до конца этой недели увеличить возможности тестирования на Covid-19 примерно на 60% - до 8000 тестов в сутки. Возможности тестирования на Covid-19 планируется увеличивать и впредь.

Кроме того, правительство продлевает дистанционное обучение для учеников 7-12-х классов до 15 ноября. Это требование распространяется и на образование по интересам.

Министры также решили до конца года предоставить доплаты медикам, участвующим в борьбе с Covid-19.

"Каждый должен действовать по простому принципу: работа, дом свежий воздух. Ограничим контакты за пределами этих мест, не допустим распространения Covid-19!

Используем возможности прогулок на свежем воздухе, занимаясь спортом, катаясь на велосипеде. Будем помнить, что нам нужно соблюдать уже установленные ограничения - мыть и дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и носить маски в общественном транспорте и в помещениях!" - призвал Кариньш.

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