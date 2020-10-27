На частных мероприятиях смогут собираться не более десяти человек

С пятницы на частных мероприятиях как внутри помещений, так и на улице смогут собираться не более десяти человек. Ранее на частных мероприятиях внутри помещений могли собираться до десяти человек, а вне помещений - до 100 человек.

В свою очередь на публичных мероприятиях как в помещениях, так и на улице смогут собираться до 300 человек. Ранее в местах проведения публичных мероприятий и предоставления хозяйственных услуг в помещениях могли собираться до 300 человек, а вне помещений - до 1000 человек.