Винькеле рассказала, какие именно медики получат доплаты за борьбу с Covid-19

Предусмотрено, что доплаты за работу над снижением распространения Covid-19 получат семейные врачи, работники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), а также вовлеченных в борьбу с Covid-19 больниц, заявила во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Она указала что правительство уже приняло концептуальное решение по этому вопросу, однако у правительства есть алгоритм, в частности, тот же самый, который уже использовался, чтобы выплатить доплаты медикам в марте, апреле и мае, сообщает агентство LETA.
Политики считают, что на эту идею на трехмесячный период необходимы пять миллионов евро, однако подсчеты произведены, основываясь на весенних объемах, которые на фоне нынешней ситуации значительно меньше.
Напомним, в понедельник в Латвии выявлено 136 новых случаев Covid-19, три инфицированных в возрасте от 60 до 70 лет скончались.
За прошедшие сутки сделано 5093 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,67%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4893 человек, выздоровели 1382 человека.
По расчетам агентства LETA, в настоящее время в стране 3448 активных случаев заболевания Covid-19.