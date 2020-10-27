Винькеле рассказала, какие именно медики получат доплаты за борьбу с Covid-19

Она указала что правительство уже приняло концептуальное решение по этому вопросу, однако у правительства есть алгоритм, в частности, тот же самый, который уже использовался, чтобы выплатить доплаты медикам в марте, апреле и мае, сообщает агентство LETA.

Доплаты в размере 20% предусмотрены для семейных врачей, так как, как пояснила Винькеле, у них значительно выросла нагрузка. Кроме того, доплаты получат NMP, SKPC и "вовлеченные в кризис больницы".

Политики считают, что на эту идею на трехмесячный период необходимы пять миллионов евро, однако подсчеты произведены, основываясь на весенних объемах, которые на фоне нынешней ситуации значительно меньше.

Напомним, в понедельник в Латвии выявлено 136 новых случаев Covid-19, три инфицированных в возрасте от 60 до 70 лет скончались.

За прошедшие сутки сделано 5093 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 2,67%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4893 человек, выздоровели 1382 человека.