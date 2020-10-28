Собчак поддержала Макрона в споре с Кадыровым. Ей стали звонить люди "с кавказским акцентом и с угрозами"

К моменту выхода этой публикации этот пост получил почти 50 000 комментариев, в основном - нелестных, а его автор впоследствии добавила, что после его публикации ее номер "атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами".

"Макрон мой герой в эти дни", - написала Ксения Собчак. Она пояснила, что речь идет о словах президента Франции на похоронах убитого учителя Самюэля Пати. В частности, Макрон подчеркнул, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это - свобода слова. Он также объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и обещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.

"Свобода - самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса", - высказалась по этому поводу Собчак, добавив, что произошедшее во Франции "очень важно".

В то же время Ксения указала на удивительно средневековое понимание "покушения на ценности" Рамзана Кадырова, который ранее ответил Макрону в своем Telegram-канале. Среди прочего он писал, что "издевательское отношение к религии, насмешки над ней - все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", ответив, что президент Франции сам "становится похож на террориста".

Позицию Кадырова Собчак прокомментировала так:

"Не хотите смотреть на рисунки пророка - не смотрите. Свобода - в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Если что-то тебе не нравится - НЕ СМОТРИ, УЙДИ, НЕ ВОВЛЕКАЙСЯ. Оставляя свободу всем остальным делать то, что хочется и нравится им. Все, что не описано уголовным кодексом - все РАЗРЕШЕНО".

Этот пост вызвал бурное обсуждение. Среди комментариев было много негатива, комментаторы отмечали, что есть разница между "юмором и насмешками", проводили параллели из серии: "Оскорбление темнокожих - расизм, оскорбление евреев - антисемизм, оскорбление мусульман - "свобода слова"?!", добавляли, что оскорбления чувств верующих нельзя называть свободой слова и использовали предложенную модель Ксении на примере с ее отцом:

"Надо будет напечатать лицо вашего отца на туалетной бумаге. Свобода в том, что вы Ксения можете не подтираться такой бумагой. А все кто любит свободу, пусть подтираются бумагой с изображением вашего отца".

"Вот знаете, если кто-то обоссыт фото вашего покойного отца, выставит это на всеобщее обозрение, при этом будет утверждать что это свобода слова, не думаю Ксения, что Вы промолчите!"

"Послушай умница! А если сейчас начнуть поносить последними словами твоего отца и мать? Ты просто выйдешь?".

На эти комментарии Собчак не отвечала, после шквала комментариев добавив лишь:

"После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами. Пи**ец. Что и требовалось доказать".