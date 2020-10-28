В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам тюрьмы. Там морили голодом, насиловали и клеймили женщин

Раньер основал Nxivm в конце 90-х годов. Организация позиционировала себя как сетевую компанию и предлагала семинары личностного и профессионального развития. Однако в 2017 году издание The New York Times опубликовало репортаж, из которого общественности стало известно о сексуальном насилии над женщинами в Nxivm.

Большинство тренингов проходило в очень жесткой форме. Женщин морили голодом, вымогали у них деньги, шантажировали, оказывали сильное психологическое давление и ставили клеймо с инициалами Раньера.

При этом лидер движения регулярно склонял к сексу участниц культа.

Известно, что среди учеников организации было множество знаменитых и влиятельных в США людей, а также голливудские актеры.