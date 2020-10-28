"Бузова без трусиков здесь интереснее": Polina о запоздалой славе на родине

В 2015 году Полина Гудиева получила музыкальную премию "Грэмми" за успешный дуэт с легендарным рэп-исполнителем Эминемом с песней Legacy из альбома The Marshall Mathers LP 2.

Казалось бы - мировой успех для девушки с русскими корнями. Однако широкая известность в России к ней пришла лишь спустя три года - после совместной песни с Димой Биланом "Пьяная Любовь". В 2018 году она буквально взорвала российский сегмент YouTube.

На вопрос, не удивляет ли Полину тот факт, что после номинации на "Грэмми" в России о ней практически не писали СМИ и никто не знал, она рассуждает так: "В России всегда искали какой-то подвох...

В тот момент здесь балом правила Бузова, здесь гораздо более интересно, что она куда-то пришла, пардон, без трусиков, чем человек, который работает с ТОП-артистами на Западе и имеет русские корни".

По ее признанию, первое время ее удивлял тот факт, что люди то и дело пытались найти в этом финансовый момент или связи, которые помогли девушке всего добиться.

"Мне пришлось пахать и вкалывать, чтобы войти в эти миры, попасть в эти студии, попасть на эти альбомы. В России вообще не понимают, какой это путь, как это сложно. Этим я была удивлена", - добавляет певица.

Отметим, что Гудиева, работавшая с такими знаменитостями, как DJ Tiesto и Steve Aoki, не считает дуэт с Биланом шагом назад. Она говорит, что старается "идти по волне". Она много раз рассказывала, как все произошло - Билан написал ей в Instagram, они встретились, и "произошел контакт". Ей было интересно, сможет ли она написать на русском. Девушка очень рада, что песня "зашла", и она до сих пор получает за нее благодарности.

"На какой-то момент мне стало интересно здесь побыть", - говорит она о России.

Добавим, что с тех пор у Полины вышли еще две русские песни - "В шоколаде" и "Джанга" и, по ее словам, она готовит и следующие русские треки.