Этой осенью неожиданно актуально новое звучание песни Раймонда Паулса "Листья желтые"

"Эта осень весьма отличается от прочих - в этом году особенно ощущаем уход старого мира и с болью прощаемся с ним, ожидая и веря, что после тяжелой зимы все же придет весна и новая жизнь. Именно через эту песню желаю высказать ту боль утрат, которую мы все переживаем и чувствуем ежедневно в это ужасное время пандемии", - делится своими мыслями Катрина Гупало.

ФОТО: Jānis Škapars

"После красивого лета, во время которого исполнила много концертов, посвященных музыке Иманта Калниньша, я решила, что осень придет с мелодиями Раймонда Паулса. Осенние композиции Маэстро всегда звучат очень особенно - песня "Романс Анце" (Ances romance) и "Не подходите ко мне осенью" (Nenāciet klāt man rudenī) уже давно в моем репертуаре, а сейчас появится и третья - "Листья желтые".

Творческая команда создателей музыкального видео положилась на интуицию: "Сели в машину и поехали без конкретного плана искать самое приемлемое место для съемок. Еще во многих местах Латвии листья деревьев были зеленые, и ничто не свидетельствовало о закодированном в песне настроении. Так, поехав куда глаза глядят, обогнули леса и луга Кримулдского уезда и неожиданно оказались у окраины одного сельского дома - такого же, как и рай в этой песне. Валуны, чрезвычайно красиво и ярко увитые плющом насыщенного бордового цвета, создали истинный оазис для создания видео. Познакомились с сердечной хозяйкой дома Расмой, и с ее любезного благословения в этом особом месте появилось музыкальное видео".

ФОТО: Jānis Škapars

Песня "Листья желтые" записана на латышском и русском языках на Wolk Recording Studios, ее продюсером стал Александр Волк, в записи принял также участие продюсер Oriole. Музыкальное видео оформил Каспар Камбарс. Наряды создал бренд Public Makes Image, художник по гриму - Анита Интайте.

Ближайшие концерты Катрины Гупало состоятся 30 октября во Дворце культуры Ziemeļblāzma, 20 ноября и 12 декабря в гостинице Grand Hotel Kempinski Rīga, в свою очередь 28 ноября и 26 декабря - в концертном зале Zeit в Лигатне. Все концерты проходят, соблюдая все ограничения, связанные с распространением Covid-19.