​Опросы общественного мнения в США уже давно указывают на высокую вероятность полной победы Демократической партии на выборах 3 ноября: Джо Байден становится президентом, демократы получают контроль в Сенате и удерживают его в Палате представителей. Это положит конец разделённому правлению в стране.

Но если главный смысл выборов будет сводиться к референдуму по поводу президента США Дональда Трампа, тогда демократы смогут получить лишь Белый дом, так и не сумев вернуть себе Сенат. И нельзя исключать вероятности, что Трамп сможет перехватить победу в Коллегии выборщиков, а республиканцы удержат за собой Сенат. В результате сохранится существующий статус-кво.

Ещё более зловещей является перспектива длительного оспаривания результатов выборов, когда обе стороны откажутся уступать, начав безобразные юридические и политические битвы в судах, в прессе и на улицах. Когда оспаривались итоги выборов 2000 года, вопрос решался вплоть до 12 декабря: Верховный суд принял решение в пользу Джорджа Буша-младшего, а его демократический соперник Альберт Гор галантно признал поражение. В те дни фондовые рынки, встревоженные политической неопределённостью, рухнули более чем на 7%. На этот раз неопределённость может длиться намного дольше (вероятно, несколько месяцев), предвещая серьёзные риски для рынков.

Этот кошмарный сценарий следует воспринимать всерьёз, даже если сейчас он выглядит маловероятным.

Да, Байден постоянно лидирует в опросах, но так же лидировала и Хиллари Клинтон накануне выборов 2016 года.

И ещё предстоит увидеть, не произойдёт ли в колеблющихся штатах небольшого всплеска голосов "стесняющихся" избирателей Трампа, которые не желают раскрывать свои истинные предпочтения в ходе опросов.

Кроме того, как и в 2016 году, сейчас ведутся масштабные кампании по дезинформации (и иностранные, и отечественные). Американские официальные лица предупреждают, что Россия, Китай, Иран и другие враждебные иностранные державы активно пытаются повлиять на выборы, а также ставят под сомнение избирательные процедуры.

Тролли и боты наводняют социальные сети теориями заговора, фейковыми новостями, "глубокими фейками" и дезинформацией. Трамп и некоторые из его товарищей-республиканцев поддерживают бредовые теории заговора (например, QAnon) и сигнализируют о своей неформальной поддержке групп белых расистов. Во многих штатах, которые контролируются республиканцами, губернаторы и другие официальные лица открыто применяют грязные трюки, чтобы не допустить голосования групп избирателей, склоняющихся на сторону демократов.

Вдобавок ко всему Трамп постоянно (и лживо) заявляет, что нельзя доверять отправляемым по почте бюллетеням, поскольку он предполагает, что демократы составят непропорциональную большую долю среди тех, кто не пойдёт голосовать лично (из соображений предосторожности в нынешнюю пандемическую эпоху).

Он отказывается прямо заявить о своей готовности передать власть в случае проигрыша.

Вместо этого он подмигивает и одобрительно кивает вооружённым группам крайне правых ("отступите и стойте наготове"), которые уже начали сеять хаос на улицах и готовят теракты в стране. Если Трамп проиграет, но станет утверждать, что результаты выборов фальсифицированы, насилие и гражданские беспорядки будут весьма вероятны.

Если первые полученные результаты в ночь выборов не укажут сразу на полную победу демократов, тогда Трамп, почти несомненно, объявит о победе в тех штатах, за которые ведётся острая борьба, причём до того, как будут подсчитаны все отправленные по почте бюллетени. Республиканские деятели уже составили планы, как приостановить подсчёты голосов в ключевых штатах путём оспаривания действительности таких бюллетеней. Они будут вести юридические битвы в столицах штатов, которые контролируются республиканцами; в местных и федеральных судах, заполненных судьями, которых назначил Трамп; в Верховном суде, где у консерваторов большинство – шесть против трёх; в Палате представителей, где республиканцы контролируют большинство делегаций штатов, что важно в случае ничейного результата в Коллегии выборщиков.

Одновременно вооружённые группировки белых, которые сейчас "стоят наготове", могут выйти на улицы, разжигая хаос и насилие. Целью станет провокация ответного насилия со стороны левацких групп, что даст Трампу предлог для использования закона "О восстании" и отправки федеральных правоохранительных сил или армии США на восстановление "закона и порядка" (ранее он уже грозился так сделать).

По всей видимости, в расчёте на такой эндшпиль администрация Трампа уже объявила несколько крупных городов, возглавляемых демократами, "центрами анархизма", в которых, возможно, придётся силой наводить порядок.

Иными словами, Трамп и его окружение дают ясно понять, что они намерены применять любые необходимые средства, чтобы "украсть" эти выборы.

А если вспомнить о том, какой широкий набор инструментов имеется в распоряжении исполнительной ветви власти, они вполне могут добиться успеха в случае, когда предварительные результаты выборов покажут небольшой разрыв между кандидатами, а не чёткую и убедительную победу Байдена.

Да, конечно, если первые результаты в ночь выборов продемонстрируют сильный перевес Байдена даже в традиционных республиканских штатах, таких как Северная Каролина, Флорида или Техас, тогда Трампу будет намного труднее оспаривать результаты дольше, чем несколько дней, и он быстрее признает поражение. Проблема в том, что любой иной результат – помимо явной победы Байдена с большим отрывом – оставляет для Трампа (и поддерживающих его иностранных правительств) возможность замутить воду с помощью хаоса и дезинформации, пока ведутся манёвры с целью перенести принятие окончательного решения в более благоприятные для него места, например, в суды.

Такая высокая степень политической нестабильности может спровоцировать мощный сброс рискованных активов на финансовых рынках, причём ровно в тот момент, когда темпы роста экономики уже замедляются, а ближайшие перспективы дополнительных государственных стимулов остаются безрадостными. Если электоральные споры затянутся (продолжившись, возможно, и в следующем году), тогда падение цен на акции может достигнуть 10%, доходность гособлигаций снизится (хотя она уже и так достаточно низка), а глобальное бегство в безопасные активы подтолкнёт ещё выше цены на золото. Обычно в сценариях подобного рода доллар укрепляется, но этот конкретный эпизод может быть спровоцирован политическим хаосом в США, а в этом случае капитал, вероятно, начнёт бежать из доллара, ослабив его.

Ясно одно: яростное оспаривание итогов выборов ещё больше навредит мировому имиджу Америки как страны, являющейся образцом демократии и верховенства закона, и это ослабит её мягкую силу. В последние четыре года эта страна особенно часто воспринималась как политически больная. Инвесторы, надеясь, что хаос, описанный выше, не наступит (всё же опросы показывают большое преимущество Байдена), должны готовиться к худшему, причём не только в день выборов, но и в последующие недели и месяцы.

Нуриэль Рубини – профессор экономики в Школе бизнеса им. Стерна при Нью-Йоркском университете, ведущий программы NourielToday.com.