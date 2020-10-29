Представлявшего потерпевших по делу Ефремова адвоката Добровинского лишили статуса

Решение вынес совет Адвокатской палаты Москвы. Добровинского лишили адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года.

15 сентября стало известно, что Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном Михаилом Ефремовым. Были направлены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

Причиной стали их публичные высказывания по делу Михаила Ефремова.

18 сентября адвокатская палата Республики Северная Осетия лишила статуса адвоката Пашаева.

22 октября Московский городской суд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии до 7,5 лет.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

В среду, 21 октября, стало известно, что Ефремов выплатил по одному миллиону рублей (около 11 тысяч евро) трем потерпевшим по делу о ДТП.