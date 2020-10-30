"Это тяжелая работа!": королева красоты Виктория Бровун о конкурсах, покупке короны и бодипозитиве

Во время беседы она рассказала о своем итальянском ресторане La Felicita, в котором можно отведать не только итальянские блюда и вино из виноградников знаменитого тенора Аль Бано. Большая часть интервью была посвящена соперничеству на конкурсах красоты, нечестному судейству и предложениям о покупке короны.