Пт, 30.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер
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  • "Это тяжелая работа!": королева красоты Виктория Бровун о конкурсах, покупке короны и бодипозитиве

"Это тяжелая работа!": королева красоты Виктория Бровун о конкурсах, покупке короны и бодипозитиве
В чем фишка?

После длительного перерыва программа RUS TVNET "В чем фишка?" возвращается. На этот раз гостьей стала бизнес-леди и победительница нескольких конкурсов красоты Виктория Бровун.

Во время беседы она рассказала о своем итальянском ресторане La Felicita, в котором можно отведать не только итальянские блюда и вино из виноградников знаменитого тенора Аль Бано. Большая часть интервью была посвящена соперничеству на конкурсах красоты, нечестному судейству и предложениям о покупке короны. 

ФОТО: Виктор Девятов/TVNET

Аудио: Королева красоты Виктория Бровун о конкурсах, покупке короны и бодипозитиве

"В чем фишка?" - это авторская информационно-развлекательная передача журналиста RUS TVNET Раисы Смирновой. Здесь яркие гости раскрывают главные "фишки" своей профессии и творчества. 

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