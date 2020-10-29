За неиспользование маски в общественном месте - штраф в размере 50 евро

Поправки, ранее поддержанные правительством, были подготовлены Министерством юстиции (Минюст) и предусматривают, что за неиспользование маски для рта и носа может быть наложено предупреждение или штраф в размере от 10 до 50 евро.

Также из поправок в закон следует, что С 20 ноября государство должно будет раздать предоставленные государством средства индивидуальной защиты или маски нуждающимся.

По словам представителя Минюста Лайлы Медины, для этого планируется закупить многоразовые маски стоимостью два евро, которые можно стирать не менее 30 раз.

Дата раздачи масок назначена на 20 ноября, так как крупную закупку масок планируется осуществить до 15 ноября. При этом на заседании ответственной комиссии было объявлено, что в ближайшие дни будет доступно около 100 тысяч масок.

Размер штрафа будет определяться с учетом серьезности отдельного нарушения и необходимости наложения соразмерного штрафа в отношении ответственности за нарушение ограничений карантина и самоизоляции.

Размер штрафа будет определен муниципальной полицией или Госполицией (VP). 2