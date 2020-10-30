Маски в общественных местах: полиция не будет проводить специальные рейды для контроля

Как сообщил представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис, специальные рейды не планируются, но полиция во время патрулирования будет обращать внимание на ношение масок, а также реагировать на вызовы.

«Полиция будет рассматривать каждый случай индивидуально, а не штрафовать всех подряд.

Будет оцениваться сущность нарушения - время, место совершения и другие объективные обстоятельства - а также субъективные обстоятельства», - сказал представитель полиции.

Он пояснил, что кадровые ресурсы полиции не безграничны, к тому же сейчас, в отличие от весны, когда в школах не было учебы, нельзя привлечь к выполнению новых обязанностей тех сотрудников, которые патрулируют у школ.

Представитель Госполиции Симона Гравите также заявила агентству LETA, что специальных рейдов по контролю за ношением масок не будет.