Маски в общественных местах: полиция не будет проводить специальные рейды для контроля

Полиция не будет проводить в общественных местах специальные рейды для контроля за ношением масок, а в случае грубого нарушения будет оценивать в том числе и отношение нарушителя к проступку.
Как сообщил представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис, специальные рейды не планируются, но полиция во время патрулирования будет обращать внимание на ношение масок, а также реагировать на вызовы.
Будет оцениваться сущность нарушения - время, место совершения и другие объективные обстоятельства - а также субъективные обстоятельства», - сказал представитель полиции.
Он пояснил, что кадровые ресурсы полиции не безграничны, к тому же сейчас, в отличие от весны, когда в школах не было учебы, нельзя привлечь к выполнению новых обязанностей тех сотрудников, которые патрулируют у школ.
Представитель Госполиции Симона Гравите также заявила агентству LETA, что специальных рейдов по контролю за ношением масок не будет.
Напомним, что с 20 ноября за неиспользование защитной маски для лица может быть наложено предупреждение или штраф в размере от 10 до 50 евро.