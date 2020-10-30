Пт, 30.10.2020
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  • "Половину срока выдало центральное телевидение": Александр Градский о деле Михаила Ефремова

"Половину срока выдало центральное телевидение": Александр Градский о деле Михаила Ефремова

Александр Градский

ФОТО: Кадр из передачи "Голос"

Певец, мультиинструменталист и композитор Александр Градский дал интервью спортивному видеоблогу "Рабинерв". В нем музыкант также прокомментировал смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. 

"Человек пострадал в результате собственной расхлябанности и такого отношения к жизни. Сложно сказать. Видимо, он считал, что пронесет. Сяду - пронесет. Раз, два, а потом не проносит", - заметил Александр Борисович. 

Он подчеркнул, что Ефремов попал в ужасную ситуацию. Артист хорошо знаком с актером и знает, что он хороший человек, но его сломал этот период. Градский не представляет, как из этого состояния выходить. 

"Жить с ощущением, что ты не просто случайно убил человека, а по своей вине это сделал - разные вещи. Когда ДТП в таком состоянии, о чем говорить? Получается, нарочно. За это и срок", - поясняет музыкант. 

Градский отмечает, что даже если бы Ефремов и не был пьяным, то судьи все равно могли дать ему срок.

"Я смотрел на это как на отвратительный спектакль с участием СМИ. Считаю, что срок, может быть, и заслуженный, но половину срока выдало центральное телевидение", - подытожил он. 

22 октября Московский городской суд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии до семи с половиной лет. Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 

Видео: "На троих с Рабинером" - выпуск с Александром Градским 

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