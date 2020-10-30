Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за автора, комика из юмористического шоу Saturday Night Live Колина Жоста. Об этом пишет TMZ.
Они поженились на минувших выходных. Сообщить об этом они решили довольно необычным образом. Для объявления они выбрали Instagram-страничку благотворительной организации Meals on Wheels America, которая помогает голодающим во время режима изоляции пожилым людям по всей стране.
"Мы рады сообщить новость-сенсацию о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились в прошедший уикенд. Их скромная церемония, на которой присутствовали лишь родные и самые близкие люди, прошла с соблюдением всех рекомендаций по предотвращению распространения Covid-19. Всем желающим поздравить их со свадьбой Скарлетт и Колин предлагают помочь улучшить положение пожилых людей в это трудное время, поддержав Meals on Wheels America", - написано под публикацией.
Напомним, для Скарлетт - это третий брак. Ранее она была замужем за с Райаном Рейнольдсом и Роменом Дуриаком. От последнего она родила дочь.
Впервые Скарлетт и Колин встретились в 2006 году. Тогда Скарлетт еще встречалась с Джошем Хартнеттом. Жост в разговоре с журналистами отмечал, что тогда актриса на него произвела сильное впечатление.