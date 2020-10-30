Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз

Они поженились на минувших выходных. Сообщить об этом они решили довольно необычным образом. Для объявления они выбрали Instagram-страничку благотворительной организации Meals on Wheels America, которая помогает голодающим во время режима изоляции пожилым людям по всей стране.

"Мы рады сообщить новость-сенсацию о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились в прошедший уикенд. Их скромная церемония, на которой присутствовали лишь родные и самые близкие люди, прошла с соблюдением всех рекомендаций по предотвращению распространения Covid-19. Всем желающим поздравить их со свадьбой Скарлетт и Колин предлагают помочь улучшить положение пожилых людей в это трудное время, поддержав Meals on Wheels America", - написано под публикацией.

Напомним, для Скарлетт - это третий брак. Ранее она была замужем за с Райаном Рейнольдсом и Роменом Дуриаком. От последнего она родила дочь.