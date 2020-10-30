"Теперь, помимо быстрых ног, "зайцам" придется еще и неплохо плавать!"

Слышали новость про подпольный фитнес клуб в Вецмилгрависе? Знаете, мы столько раз об этом шутили, что даже не удивились. Рассказываем, репортеры передачи Bez Tabu попытались разоблачить спортсменов, якобы проводящих групповые тренировки вопреки запрету. Больше всего нас порадовала информация, что в клубе проводилось занятие Brazilian butt - "Бразильская попка", и ее участники "покинули здание через черный ход". Очень иронично – какое место качали, так и ушли.

Кстати, СМИ окрестили это сборище "Тайной фитнес-вечерей". Вот несколько выдержек: "Дверь в зал, где над бразильскими попами потели дамы, оказалась закрыта. Репортеры через замочную скважину убедились, что внутри находится изрядное число женщин". Нам это напомнило сюжет одной из книжек Дэна Брауна – тайное общество женщин в Вецмилгрависе, поклоняется некому ПП, облачается в обтягивающие рясы, приносит в жертву килограммы. Кстати, в клуб уже 2 раза приезжала полиция, но нарушений не обнаружила. Видимо, спорт - это самая большая беда Вецмилгрависа. Просто дерущиеся бомжи и наркоманы это уже как-то привычно, а тут что-то новенькое! А дам мы не осуждаем, потому что сами строго веруем в ПП - "поесть пельмешки", "попить пивка", "просто полежать"… или это не так расшифровывается?

Хорошая новость для других районов - Рига продолжает разрабатывать проект речного транспорта по Даугаве. По задумке авторов идеи от Мангальсалы до центра можно будет добраться по воде. То есть теперь, помимо быстрых ног, "зайцам" придется ещё и неплохо плавать! А контролеры будут устраивать облавы на катерах. Каждому из них вручат парочку спиннингов и поручат смотреть подготовительный курс на канале "Охота и рыбалка". "Семеныч, лови безбилетника! Подсекай-подсекай… Ох, какой, красавец…погоди, я вас сфоткаю на память". Согласитесь, новость хорошая, только жаль, что её начали обсуждать в преддверии зимы – в этом плане наши управленцы неисправимы. Видимо, открытие речного транспорта будет сопровождать торжественное разбитие льда.

Слышали, что ученые из соседней страны разморозили несколько доисторических червей (нет, с Аллой Борисовной всё в порядке)! В контексте 2020 года мы ожидали затем прочитать "и один из их потерялся", но вроде пока обошлось. Одному из них 32 000 лет, а другому 41 700 лет – судя по точности возраста, разморозили их сразу с документами. Только вдумайтесь в эти цифры – 41 тысяча лет! То есть даже червей смогли разбудить после стольких веков спячки, а нас и 10 будильников подряд не берут.

А если серьёзно, то нам не нравится эта тенденция – то они мумии древние найдут, то червей доисторических, может хватит экспериментировать? Не то в конце 2020 года, помимо подарков, мы будем дружно просить у Деда Мороза ещё и пощады.

Ну, а мы, отдел маркетинга и девичьей памяти Balticom, совсем забыли, что на этой неделе мир отмечает День всех святых. Лично мы Хэллоуин не празднуем… мы в нём живем. Посудите сами – то понедельник настанет, то счёт за коммуналку придет, то незнакомый номер позвонит – это же очень страшно! Ну, а для тех, кто всё же хочет пощекотать себе нервы, напоминаем, что в этом году самый страшный костюм – без маски! Всем ПП и хорошего праздника!

А сколько будильников стоит у вас?