RFW: Baronessa, Natalija Jansone, Katya Katya London

Baronessa

Бренд Baronessa, созданный в 2017 году дизайнером Мартой Берзкалной, предлагает своим покупательницам эксклюзивные женские костюмы demi-couture, которые привлекают уникальным кроем, качественным техническим исполнением, где особое внимание уделяется обработке деталей.

Платья Baronessa выполнены из материалов высочайшего качества с изысканными декоративными элементами из серебра, жемчуга, натуральных рубинов и кристаллов Swarovski.

Костюмы созданы с использованием особых сложных техник вышивки.

Наряды от бренда Baronessa подчеркивают силуэт обладательницы, привлекая восторженные взгляды. Кроме того, чтобы сиять в платьях и костюмах Baronessa, необязательно обладать модельным. Продуманный дизайн кроя дополнит любую фигуру.

С 2019 года бренд предлагает коллекции детской одежды.

Галерея: Baronessa

Natalija Jansone

Костюмы Наталии Янсоне похожи на хайку - элегантные, сдержанные и точные, как драгоценные камни. Это настоящая ручная работа из натуральных материалов.

Студия Natalija Jansone была основана в 1997 году, работая в основном как студия дизайна для таких клиентов, как Латвийская национальная опера, Латвийский национальный оркестр, Латвийская олимпийская сборная, конкурс песни "Евровидение" и "Мисс Вселенная", AirBaltic и несколько стильных рижских кафе и ресторанов. Она переросла в создание индивидуальных дизайнов для нескольких знаменитостей и знаменитостей Латвии и Европы.

В 2015 году компания сменила направление, сделав упор на коллекции анти-а-порте и современную моду. С тех пор студия Natalija Jansone также начала осваивать международные рынки, регулярно участвуя в парижской выставке Tranoi Femme и открывая свой выставочный зал в Риге в октябре 2016 года.

Галерея: Natalija Jansone

KATYA KATYA LONDON

KATYA KATYA LONDON платья изысканные и элегантные, выполнены с использованием очень тонких кружевных элементов и деталей, вышитых вручную.

Бренд KATYA KATYA LONDON специализируется на создании особенно женственных платьев, вдохновленных винтажным стилем, создает свадебные платья деми-кутюр и платья для особых мероприятий. Также бренд предлагает индивидуальные заказы.