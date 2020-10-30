"Считала, что это совершенно нормально": Наргиз призналась в серьезной алкогольной зависимости

По словам Наргиз, алкогольная зависимость появилась до того, как она стала работать с Максимом Фадеевым. Певица не стала отрицать, что могла выступать выпившей в ресторанах и клубах.

"Я была просто в дичайшем алкогольном угаре. Это был прямо рок-н-роллище такой, что аж просто мы жгли! И при этом я выдерживала же все. Вот эти концерты и переезды, сумасшествие просто. У меня был бесконечный праздник. Концерт заканчивается - гуляем дальше", - призналась пртистка.

На удивление, она мастерски могла и может скрывать алкогольное опьянение.

"Я могу быть пьяной, и ты никогда в жизни не поймешь, что я пьяная", - уверяет звезда.

В ее райдере до сих пор есть обязательный пункт - бутылка виски. Тем не менее Наргиз отмечает, что никогда не срывала своих выступлений. Она смело выходила на сцену с бутылкой виски в руках.

"У меня был там разведенный виски с колой. Я считала, что это совершенно нормально", - признается певица.

Именно тогда и начался этот скандал о том, что она пьет на сцене. Но Наргиз уверяет, что не срывала концерты и не было никаких проблем.