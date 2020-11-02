Честно о блефаропластике: Елена Грицук рассказала о недавней операции и показала результат
Известная латвийская телеведущая, продюсер и просто очень активный, разносторонний и позитивный человек Елена Грицук недавно решилась на блефаропластику и как давний друг RUS TVNET именно нам поспешила рассказать о своих ощущениях до и после операции, а главное - показать результат.
Лена не может сидеть без дела, она просто фонтанирует идеями и, кажется, вообще ничего не боится. Филолог по образованию и телеперсона катается на горных лыжах, занимается йогой и не только. В прошлом году девушка стала участницей популярного российского шоу "Давай поженимся!".
Затем у нее возникла идея создать новый интересный телевизионный проект о путешествиях. Сказано - сделано. "С нами не соскучишься!" - пообещала Елена и представила первый выпуск самого веселого путеводителя по миру - телепередачу "Едем к Вам!" из Грузии на канале 3+ в Латвии и Эстонии. Но границы закрыли, а, напомним, сидеть без дела и ждать у моря погоды эта девушка не привыкла. Потому решилась заняться красотой - причем радикально.
Далее рассказывает сама Елена Грицук:
"Наверняка каждая женщина хотя бы раз в жизни, разглядывая себя в зеркало, задумывалась о том, что хочется в себе что-то изменить. Тут подкачать, тут уменьшить, тут увеличить, а тут подрезать… Я сейчас не говорю о женщинах, которые борются со своими комплексами или тотальной неуверенностью в себе. Это совершенно другая история. Сегодня я хочу обсудить такую щепетильную тему, как красота. Понятно, что это понятие зачастую оценивается субъективно, и, конечно же, о вкусах не спорят!
На мой взгляд, совершенно нормально, когда женщина хочет быть красивой, улучшает свой внешний вид, следит за собой, мониторит модные тенденции, старается посещать салоны красоты и хочет нравиться себе и окружающим. Скорее ненормальным является отсутствие этих желаний.
Я, как и любая женщина, знаю о своих достоинствах и недостатках. Есть те, кто от природы является писаной красавицей, а есть те, кто работает над собой и получает не менее восхитительный результат. Давным-давно я у себя заметила такую особенность, как опущенное верхнее веко и круги под глазами - все это придавало моему лицу уставший внешний вид.
Разглядывая свои фотографии, я все больше и больше начинала замечать эти изменения с глазами, что, естественно, не радовало. Уже давно я слышала о такой пластической операции, как блефаропластика. У меня есть несколько знакомых девушек и даже один мужчина, которые решились на такой шаг, после чего остались очень довольны. В некоторых вопросах я - трусиха! То есть я вообще смелая и решительная, но иногда… Для человека, который работает на телевидении и часто появляется в прессе и на светских мероприятиях, лицо - это визитная карточка. И визитная карточка должна быть красивой и презентабельной. Доверить свое лицо я могу только настоящим профессионалам своего дела.
Изучив вопрос о коррекции век досконально, я приняла решение, что хочу сделать блефаропластику. В течение года я просматривала форумы, где люди высказывали честное мнение о тех или иных пластических хирургах и делились результатами коррекции век. Лично я видела несколько впечатляющих работ. Узнала о хирурге, которого очень хвалили девушки, сделавшие операцию, - Аргуте Кейрансе, после чего записалась в клинику Aesthetica к нему на консультацию.
Надо сказать, что в тот день я очень волновалась, так как не знала, правильно ли я делаю, в голове даже пробежала мысль: "Вроде, и так красивая! Никто не жаловался! Может, ну его!". Мои сомнения улетучились очень быстро. Как только я зашла в клинику, то тут же поняла, что я в правильном месте: приятная атмосфера, ни намека на классические медицинские коридоры…
После консультации я вышла совершенно уверенной в том, что нашла своего врача. Обычно у меня хорошая интуиция. После общения с человеком могу сразу сказать, сработаемся мы или нет. Во время консультации я узнала, что это вовсе не "возрастная операция". Бытует заблуждение о том, что ее делают только лишь дамы в возрасте, чтобы омолодиться. Да, с возрастом идет процесс старения, и верхние веки действительно опускаются, а на нижних могут образоваться так называемые "мешки под глазами", но бывает и так, что уже в 20 лет есть показания к операции, то есть генетическая особенность век, которая заметно портит внешний вид. Еще один миф - о том, что эту операцию можно делать только один раз в жизни.
В общем, со дня консультации я начала готовиться к операции, так как приняла решение, что точно иду на этот шаг. Сомнений больше не было, но волнение от происходящего по-прежнему присутствовало.
Для того, чтобы операция состоялась, нужно было сдать несколько анализов: общий анализ крови, включая анализ на СПИД и гепатит В и C, ЭКГ, а также топовый тест 2020 года - на коронавирус, который должен был быть, естественно, отрицательным.
Чуть больше месяца ожиданий, и вот он - долгожданный день Х. Доктор посоветовал проводить операцию под общим наркозом, хотя я слышала, что такого рода операции могут проводиться и под местной анестезией. Перед самой блефаропластикой врач еще раз делает обследование ваших глаз и отмечает для себя зоны, которые нужно скорректировать. Это очень важный момент, так как здесь могут учитываться ваши пожелания по поводу конечного результата. После этого вы можете просто расслабиться и проснуться с "новыми глазами"! Лично у меня все так и было!
Проснулась я от приятного голоса заботливой медсестры, которая сказала, что время просыпаться. Потом минут через десять мне предложили выпить утренний кофе. И вот после первой чашки кофе, отойдя от наркоза, я осознала, что все страшное позади, и тут же начала записывать сториз в свой Instagram. Счастья было столько, что хотелось поделиться им со всем миром!
А дома, как известно, и стены греют. В клинике перед тем, как отпустить домой, мне провели инструктаж по реабилитации. Этот период очень важен, от этого зависит, как быстро заживут ваши глаза. Кстати, водить автомобиль в этот же день нельзя, поэтому заранее нужно позаботиться о том, кто вас встретит. Пить алкогольные напитки не рекомендуется в течение недели, снимать пластыри с глаз тоже нельзя, поднимать тяжести больше 2 кг не рекомендуется две недели.
Спать нужно на спине, чтобы не было кровоподтеков и лишней отечности. Последний пункт для меня был тяжеловат, так как спать я люблю на животе или на боку, поэтому от греха подальше фиксировала шею подушкой для путешествий.
Чтобы снять "следы хирургического вмешательства" в клинике с собой дают перчатки, которые дома нужно наполнить водой и охладить в холодильнике, чтобы потом прикладывать к глазам. Я знала об этом моменте, поэтому заранее купила маску, наполненную гелем. Она не сковывает ваши движения и удобна в использовании. Охлаждается так же - в холодильнике.
На следующий день я уже гуляла по Рижскому заливу и дышала живительным воздухом Юрмалы. Неделя пробежала незаметно, так как дома я не сидела, а солнечные очки помогали не пугать прохожих заклеенными глазами. Как известно, через неделю снимают все швы и вы можете увидеть первый результат!
Несмотря на отек, который кстати, может сохраняться до трех месяцев, я уже увидела распахнутые глаза, а мешков и синяков под глазами и след простыл! Сказать, что я была довольна, не сказать ничего! Я была счастлива! Я поняла, что не ошиблась с выбором клиники и врача, который неоднократно интересовался тем, как я себя чувствую после операции. Забота и внимание очень важны для пациента в период реабилитации.
На данный момент прошло чуть больше месяца после моей блефаропластики нижних и верхних век. Окончательный результат, как сказал доктор Кейранс, мы увидим через 3 месяца.
Мои глаза действительно выглядят более открытыми, молодыми, а от усталого взгляда не осталось и следа!
Любите Себя и свою Красоту,
Ваша Лена Г."