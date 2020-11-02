Честно о блефаропластике: Елена Грицук рассказала о недавней операции и показала результат

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Изучив вопрос о коррекции век досконально, я приняла решение, что хочу сделать блефаропластику. В течение года я просматривала форумы, где люди высказывали честное мнение о тех или иных пластических хирургах и делились результатами коррекции век. Лично я видела несколько впечатляющих работ. Узнала о хирурге, которого очень хвалили девушки, сделавшие операцию, - Аргуте Кейрансе, после чего записалась в клинику Aesthetica к нему на консультацию.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Надо сказать, что в тот день я очень волновалась, так как не знала, правильно ли я делаю, в голове даже пробежала мысль: "Вроде, и так красивая! Никто не жаловался! Может, ну его!". Мои сомнения улетучились очень быстро. Как только я зашла в клинику, то тут же поняла, что я в правильном месте: приятная атмосфера, ни намека на классические медицинские коридоры…

Вместо этого - мягкие стильные диваны, шикарная огромная люстра, камин и уютная терраса с туями для приятного кофепития.

После консультации я вышла совершенно уверенной в том, что нашла своего врача. Обычно у меня хорошая интуиция. После общения с человеком могу сразу сказать, сработаемся мы или нет. Во время консультации я узнала, что это вовсе не "возрастная операция". Бытует заблуждение о том, что ее делают только лишь дамы в возрасте, чтобы омолодиться. Да, с возрастом идет процесс старения, и верхние веки действительно опускаются, а на нижних могут образоваться так называемые "мешки под глазами", но бывает и так, что уже в 20 лет есть показания к операции, то есть генетическая особенность век, которая заметно портит внешний вид. Еще один миф - о том, что эту операцию можно делать только один раз в жизни.

Доктор Кейранс сказал, что при необходимости спокойно можно повторить манипуляцию. Обычно эффект "распахнутых глаз" держится 15 лет.

В общем, со дня консультации я начала готовиться к операции, так как приняла решение, что точно иду на этот шаг. Сомнений больше не было, но волнение от происходящего по-прежнему присутствовало.

Для того, чтобы операция состоялась, нужно было сдать несколько анализов: общий анализ крови, включая анализ на СПИД и гепатит В и C, ЭКГ, а также топовый тест 2020 года - на коронавирус, который должен был быть, естественно, отрицательным.