Китайская компания показала аналог Porsche Cayenne для не самых богатых

Длина Uni-K - 4865 мм, ширина и высота - 1948 мм и 1700 мм, соответственно. Таким образом, по ширине и высоте он отстает от немецкого прототипа. Впрочем, отличия незначительные. Много похожего и во внешнем виде машины, лучше всего это видно сзади и в профиль.

ФОТО: Пресс-фото

Впрочем, о мошенническом копировании дизайна в этом случае особо не сказать. Несмотря на то, что прецедентов в китайском автопроме хватает, Changan Auto реализовала несколько оригинальных идей, например, решетка радиатора и узкие передние фары скорее напоминают один из концепт-каров Lexus прошлых лет. Кроме того, нельзя не упомянуть 21-дюймовые диски и грандиозные выхлопные трубы, у которых, впрочем, исключительно декоративная ценность.

ФОТО: Пресс-фото

В интерьере фотографии еще не опубликованы. Скорее всего, салон будет показан только во время публичного дебюта Uni-K на автовыставке в Гуанчжоу в конце ноября.

ФОТО: Пресс-фото

Несомненно, автомобиль выглядит впечатляюще, однако за его футуристическим перекрытием мотора находится двигатель объемом 2 литра. Он действует в тандеме с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Характеристики двигателя неизвестны, однако подобный силовой агрегат в Changan CS85 развивает 232 лошадиные силы и 360 Нм.

ФОТО: Пресс-фото