"Хватали за все части тела": экс-солистка "ВИА Гры" о домогательствах и приглашениях в сауны

"Мы уже выходили после концерта, и чередой стояли молодые люди - и вот мы пока шли через эту толпу, нас все облапали. Все! То есть нас просто вот так вот хватали за все части тела - кто за попу, кто за сисю, кто за руку, кто куда успел дотянуться. Это было ужасно!" - цитирует звезду "Бульвар Гордона".