"Хватали за все части тела": экс-солистка "ВИА Гры" о домогательствах и приглашениях в сауны

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", украинская телеведущая Алена Винницкая рассказала, как после выступлений в Крыму ей пришлось пережить ужасный момент с домогательствами от зрителей. Об этом на призналась в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Винницкая отметила, что только спустя годы узнала, какое большое количество запросов поступало продюсерам коллектива о том, чтобы вокалистки приехали в бани, сауны и рестораны.
Порой после концертов бывали неприятные ситуации.
"Мы уже выходили после концерта, и чередой стояли молодые люди - и вот мы пока шли через эту толпу, нас все облапали. Все! То есть нас просто вот так вот хватали за все части тела - кто за попу, кто за сисю, кто за руку, кто куда успел дотянуться. Это было ужасно!" - цитирует звезду "Бульвар Гордона".
Алена Винницкая была одной из первых участниц "ВИА Гры". Она выступала в группе три года. После ухода певица занялась сольной карьерой. В настоящее время Винницкая является ведущей программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".