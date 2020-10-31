Умер актер Шон Коннери

Коннери умер ночью во сне на Багамских островах. Некоторое время перед смертью актер болел. Об этом сообщает BBC News.

Наибольшую известность Коннери получил благодаря главной роли в серии фильмов про Джеймса Бонда. Актер был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах.

Кроме того, актер сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картинах "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Охота за Красным Октябрем", "Убийство в Восточном экспрессе", "Лига выдающихся джентльменов" и "Скала".

Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA и трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Премию "Оскар" Коннери получил в 1988 году, когда его признали лучшим актером второго плана за роль в драме "Неприкасаемые".