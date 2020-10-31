Умер актер Шон Коннери

В возрасте 90 лет умер известный актер, исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда Шон Конерри.
Коннери умер ночью во сне на Багамских островах. Некоторое время перед смертью актер болел. Об этом сообщает BBC News.
Наибольшую известность Коннери получил благодаря главной роли в серии фильмов про Джеймса Бонда. Актер был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах.
Кроме того, актер сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картинах "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Охота за Красным Октябрем", "Убийство в Восточном экспрессе", "Лига выдающихся джентльменов" и "Скала".
Коннери - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA и трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Премию "Оскар" Коннери получил в 1988 году, когда его признали лучшим актером второго плана за роль в драме "Неприкасаемые".
В начале 2000-х он завершил актерскую карьеру.