Кети Топурия рассекретила свою беременность в новом клипе группы A'Studio

Теперь звезда официально подтвердила все слухи.

30 октября состоялась премьера клипа A'Studio на песню "Се ля ви", в котором звезда и продемонстрировала округлившийся живот.

"Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я. Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она, любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью.

И я рада, что в клипе "Се ля ви" вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Все вышло очень гармонично", - сказала певица в интервью Woman.ru.



Видео, клип A'Studio на песню "Се ля ви"

Напомним, в 2017 году Кети Топурия внесла ясность в ситуацию относительно своей семейной жизни, которая уже давно стала предметом бурных обсуждений среди ее поклонников. Артистка открыто призналась, что рассталась с мужем и отцом своей дочери Оливии Львом Гейхманом, но смогла сохранить с ним хорошие отношения. Пара прожила вместе 4 года.



Через год в СМИ появились слухи о романе Топурии с рэпером Гуфом (наст. имя - Алексей Долматов). Все это время знаменитости убеждали поклонников, что они просто друзья. Но Алексей первым опубликовал совместный снимок с артисткой в своих соцсетях. Новости о романе рэпера Гуфа и Кети стали настоящей неожиданностью для поклонников, но еще большим шоком стало их расставание.

В программе Регины Тодоренко певица призналась, что на самом деле все было не совсем так, как писали СМИ. Поэтому она сейчас молчит на эту тему.

Их отношения начались с работы над совместной песней и дружбы, которая была между ними. Потом внезапно вспыхнули чувства. Этот красивый роман длился два года. Кети помогла Гуфу избавиться от зависимости, поддерживала его.