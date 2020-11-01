Кети Топурия рассекретила свою беременность в новом клипе группы A'Studio
34-летняя исполнительница Кети Топурия и ее 36-летний возлюбленный Лев Деньгов в скором времени станут родителями. Певица рассекретила свою беременность в новом клипе группы A'Studio.
Теперь звезда официально подтвердила все слухи.
30 октября состоялась премьера клипа A'Studio на песню "Се ля ви", в котором звезда и продемонстрировала округлившийся живот.
"Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я. Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она, любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью.
И я рада, что в клипе "Се ля ви" вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Все вышло очень гармонично", - сказала певица в интервью Woman.ru.
Видео, клип A'Studio на песню "Се ля ви"
Напомним, в 2017 году Кети Топурия внесла ясность в ситуацию относительно своей семейной жизни, которая уже давно стала предметом бурных обсуждений среди ее поклонников. Артистка открыто призналась, что рассталась с мужем и отцом своей дочери Оливии Львом Гейхманом, но смогла сохранить с ним хорошие отношения. Пара прожила вместе 4 года.
Через год в СМИ появились слухи о романе Топурии с рэпером Гуфом (наст. имя - Алексей Долматов). Все это время знаменитости убеждали поклонников, что они просто друзья. Но Алексей первым опубликовал совместный снимок с артисткой в своих соцсетях. Новости о романе рэпера Гуфа и Кети стали настоящей неожиданностью для поклонников, но еще большим шоком стало их расставание.
В программе Регины Тодоренко певица призналась, что на самом деле все было не совсем так, как писали СМИ. Поэтому она сейчас молчит на эту тему.
Их отношения начались с работы над совместной песней и дружбы, которая была между ними. Потом внезапно вспыхнули чувства. Этот красивый роман длился два года. Кети помогла Гуфу избавиться от зависимости, поддерживала его.
Пара распалась осенью 2018 года. Потом они долгое время не общались. Пресса даже умудрилась их обратно свести. Топурия подчеркивала, что ей было хорошо с Долматовым, так как он "очень легкий, общительный и юморной человек".
А летом 2019 года стали распространяться слухи о новом романе певицы - на этот раз ее избранником стал дипломат Лев Деньгов. По сведениям из Сети, у него тоже есть музыкальное прошлое.
Пара вместе с августа прошлого года. Свой роман Кети и Лев рассекретили в начале октября, тогда исполнительница впервые опубликовала фото с новым возлюбленным. Чуть позже Топурия рассказала, как начинался их роман с Деньговым. Как оказалось, молодые люди познакомились на корпоративе, где выступала исполнительница.