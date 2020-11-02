Черти, ведьмы и вампиры: как Самбурская, Мингалимова, Асмус и другие звезды отметили Хэллоуин

Таинственный Андрей Мерзликин.

Настасья Самбурская призналась подписчикам, что это ее первый Хэллоуин. Как вам образ актрисы?

Кристина Асмус поделилась фото со съемок шоу "Золото Геленджика". Чем не карнавальный костюм?

Татьяна Мингалимова показала несколько образов.

Ира Смелая вновь в ярком и дерзком наряде.

Константин Богомолов провел этот день с дочерью.

Ани Лорак предпочла в этом году не перевоплощаться.

Катя Варнава последовала ее примеру.

Агата Муцениеце посмеялась над слухами о себе и Павле Прилучном.

Ксения Собчак решила показать праздничный грим.

Праздничное угощение Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой.

Дочь Алсу Микелла Абрамова нарядилась Арианой Гранде.

Горячая Настя Ивлеева.

Виктория Дайнеко отметила Хэллоуин в Дубаи.

Maruv и ее новые наряды.

Регина Тодоренко провела этот день на льду.

Манижа сделала нежное селфи.

Дмитрий Маликов провел этот день с семьей на природе.

Ксения Бородина и ее дети сделали оригинальный грим.

Кажется, что Рите Дакоте было весело.

Настя Каменских ходила за грибами.

Алексей Воробьев тоже был в маске, но в защитной.

Сказочный Николай Басков.

Дочурка Юлии Савичевой нарядилась ведьмочкой.