Умные часы под видом фитнес-браслета

Легкий фитнес-браслет Huawei Watch Fit с большим цветным экраном - это более компактная версия смарт-часов.
Относительно поздно "запрыгнув" на рынок умных часов, за последние пять лет компания Huawei очень серьезно занялась этим сегментом. За самыми первыми Huawei Watch 2015 года последовал ряд других наручных умных часов, включая элегантные Watch GT2 Pro этой осени с титановым корпусом и сапфировым стеклом. Как это часто бывает, накопленные знания и успех на рынке побудили инженеров китайского технологического гиганта расширить свое виденье и заняться поиском более необычных решений. Так появились смарт-часы Watch Fit, мировая премьера которых состоялась в первую неделю сентября.
Это необычное устройство с прямоугольным дисплеем формально "вписали" в класс так называемых "фитнес-трекеров". Под этим названием традиционно собирают всевозможные браслеты для отслеживания физической активности. Однако не очень-то хочется включать Watch Fit в эту группу относительно простых и недорогих устройств. Скорее, это гибрид браслета и часов, который позаимствовал с каждого по какой-то хорошей особенности.
Галерея: Смарт-часы Huawei Watch Fit
Браслет с большим экраном
Если взглянуть на стенд любого мало-мальски уважаемого продавца электротехники, можно увидеть, что в области носимых технологий Huawei похлопотал очень активно. В предложении есть классические часы Watch GT, более дешевые спортивные смарт-часы GT 2e, которые распознают почти 100 различных видов спорта, а также уже упомянутые элитные GT 2 Pro. Как Watch Fit вписываются в эту плеяду?
Умные часы Watch Fit отлично решают эту проблему, так как их цветной сенсорный экран AMOLED с диагональю 1,64 дюйма достаточно большой, чтобы на нем читать сообщения, просматривать результаты тренировок, данные измерения пульса, стресса и уровня кислорода в крови. Благодаря разрешению 280x456 пикселей, он достаточно качественный, чтобы даже мелкие значки и числа были видны также хорошо, как на уже названных часах. Недаром доступные рабочие заставки и виджеты адаптированы непосредственно из линейки часов Huawei, а не из линейки браслетов. Только они подстроены под прямоугольную форму, в то время как у часов заставки круглые.
Легкий и удобный
Любители браслетов одним из главных аргументов в пользу этих устройств упоминают удобный размер, смарт-часы не мешают ни днем, ни ночью. Любой, кто пытался спать ночью с огромными умными часами на запястье, быстро понял, что это не самый удобный способ измерения качества сна. Класть голову на твердую сталь или поцарапать ремнем кожу партнера - не самый приятный опыт. С Watch Fit в этом плане проще. Корпус устройства весом 21 грамм сделан из пластика, его края и стыки со стеклянным экраном округлые и гладкие, как галька. Силиконовый ремешок также приятно мягкий, и даже застежка не может поцарапать кожу.
TVNET протестировал устройство: часы Watch Fit толщиной 10,7 миллиметра находились на руке более недели, 24 часа в сутки и ни секунды не доставили дискомфорта, зато собрали исчерпывающий объем информации о состоянии тела и качестве сна. Благодаря сертификации на защиту от воды 5ATM, с этим браслетом можно не только принимать душ, но и плавать в бассейне. Единственным недостатком является то, что во время занятия спортом рука под резиновым ремешком потеет больше, чем остальное тело.
Видео: Смарт-часы Huawei Watch Fit
Много измеряет и тренирует
Спектр возможностей Watch Fit довольно широк, а по измерению физической активности он равнозначен лучшим смарт-часам Huawei. Помимо количества шагов, измерения уровня пульса, сна, кислорода, калорий, уровня стресса,
Кроме того, в устройстве есть 12 видов тренировок с анимированными подсказками. Они не слишком длинные - 18 минут максимум - но с графически красивыми инструкциями они помогают не только правильно выполнять упражнения, но и поддерживать желаемый темп.
Если попасть в спортзал в эти недели стало проблематично, то браслет как минимум будет напоминать о ежедневных упражнениях, а также выполнять функцию личного тренера. На радость бегунам в смарт-часах есть 13 беговых курсов с разным уровнем сложности.
Самые важные полученные данные можно просмотреть на ярком дисплее браслета, но в приложении Huawei Health на смартфоне можно найти еще более подробную информацию и сводки результатов за неделю и месяц.
Получает, но не отдает
Единственный выраженный недостаток Watch Fit - это ограниченная связь с привязанным смартфоном. Устройство в основном отображает только полученные текстовые сообщения, первые строчки электронной почты и входящие сообщения таких приложений обмена сообщениями, как Whatsapp. Но ответить на них можно только на телефоне. На часах их можно только прочитать, а потом они исчезают. В свою очередь, входящие вызовы можно только просмотреть и отклонить. Ответить на них нельзя, даже используя беспроводные наушники. Также нет возможности перезвонить на пропущенный звонок, можно только удалить уведомление о нем.
Небольшая компенсация - это возможность управлять музыкальным проигрывателем и камерой телефона. Если вы хотите сфотографировать себя с большего расстояния, чем протянутая рука, то браслет вам пригодится.
9 дней без провода
Часы Huawei привлекли внимание пользователей удивительно долгим временем работы батареи. В эпоху, когда обычные устройства приходится заряжать почти каждый день, эти часы без зарядки могут обойтись почти две недели, даже несмотря на качественный цветной экран и работу датчика GPS. Watch Fit более компактны, поэтому аккумулятор меньше, но при этом он довольно мощный.
Это очень близко к обещанным производителем 10-ти дням. Для активных спортсменов время работы может уменьшиться на один день, потому что у датчика GPS "хороший аппетит". За час он "съедает" содержимое батареи на несколько процентов.
При включенной функции экрана Always On время работы батареи сокращается до 5-6 дней. Однако браслет дает возможность гибко изменять потребление энергии, например, отключая на ночь все лишнее. Также зарядка с магнитным кабелем может зарядить аккумулятор 180 мАч примерно за полтора часа. Например, во время утреннего подъема батарея зарядится на несколько дней.
Учитывая примерную цену - 120 евро, Watch Fit не могут конкурировать с браслетами, которые в основном дешевле. Но по сути они дают возможность использовать функции для отслеживания физической активности лучших на данный момент смарт-часов Huawei в более компактном и легком корпусе с качественным, красочным и ярким экраном. А также редко задумываться о зарядке аккумулятора.
Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija.