Умные часы под видом фитнес-браслета

ФОТО: Huawei

TVNET протестировал устройство: часы Watch Fit толщиной 10,7 миллиметра находились на руке более недели, 24 часа в сутки и ни секунды не доставили дискомфорта, зато собрали исчерпывающий объем информации о состоянии тела и качестве сна. Благодаря сертификации на защиту от воды 5ATM, с этим браслетом можно не только принимать душ, но и плавать в бассейне. Единственным недостатком является то, что во время занятия спортом рука под резиновым ремешком потеет больше, чем остальное тело.

Видео: Смарт-часы Huawei Watch Fit

Много измеряет и тренирует

Спектр возможностей Watch Fit довольно широк, а по измерению физической активности он равнозначен лучшим смарт-часам Huawei. Помимо количества шагов, измерения уровня пульса, сна, кислорода, калорий, уровня стресса,

самым большим преимуществом этого устройства является чрезвычайно большое количество поддерживаемых режимов тренировки. Их около сотни, включая такие редко встречающиеся у других производителей виды тренировок, как пляжный волейбол, карате, бокс или даже танец живота.

Кроме того, в устройстве есть 12 видов тренировок с анимированными подсказками. Они не слишком длинные - 18 минут максимум - но с графически красивыми инструкциями они помогают не только правильно выполнять упражнения, но и поддерживать желаемый темп.

Если попасть в спортзал в эти недели стало проблематично, то браслет как минимум будет напоминать о ежедневных упражнениях, а также выполнять функцию личного тренера. На радость бегунам в смарт-часах есть 13 беговых курсов с разным уровнем сложности.

Самые важные полученные данные можно просмотреть на ярком дисплее браслета, но в приложении Huawei Health на смартфоне можно найти еще более подробную информацию и сводки результатов за неделю и месяц.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Получает, но не отдает

Единственный выраженный недостаток Watch Fit - это ограниченная связь с привязанным смартфоном. Устройство в основном отображает только полученные текстовые сообщения, первые строчки электронной почты и входящие сообщения таких приложений обмена сообщениями, как Whatsapp. Но ответить на них можно только на телефоне. На часах их можно только прочитать, а потом они исчезают. В свою очередь, входящие вызовы можно только просмотреть и отклонить. Ответить на них нельзя, даже используя беспроводные наушники. Также нет возможности перезвонить на пропущенный звонок, можно только удалить уведомление о нем.

Небольшая компенсация - это возможность управлять музыкальным проигрывателем и камерой телефона. Если вы хотите сфотографировать себя с большего расстояния, чем протянутая рука, то браслет вам пригодится.

ФОТО: Huawei

9 дней без провода

Часы Huawei привлекли внимание пользователей удивительно долгим временем работы батареи. В эпоху, когда обычные устройства приходится заряжать почти каждый день, эти часы без зарядки могут обойтись почти две недели, даже несмотря на качественный цветной экран и работу датчика GPS. Watch Fit более компактны, поэтому аккумулятор меньше, но при этом он довольно мощный.

При ношении устройства на руке круглосуточно и мониторинге спортивной тренировки в течение 1-2 часов в день, Watch Fit проработал неполные 9 дней без подзарядки.

Это очень близко к обещанным производителем 10-ти дням. Для активных спортсменов время работы может уменьшиться на один день, потому что у датчика GPS "хороший аппетит". За час он "съедает" содержимое батареи на несколько процентов.

При включенной функции экрана Always On время работы батареи сокращается до 5-6 дней. Однако браслет дает возможность гибко изменять потребление энергии, например, отключая на ночь все лишнее. Также зарядка с магнитным кабелем может зарядить аккумулятор 180 мАч примерно за полтора часа. Например, во время утреннего подъема батарея зарядится на несколько дней.

Учитывая примерную цену - 120 евро, Watch Fit не могут конкурировать с браслетами, которые в основном дешевле. Но по сути они дают возможность использовать функции для отслеживания физической активности лучших на данный момент смарт-часов Huawei в более компактном и легком корпусе с качественным, красочным и ярким экраном. А также редко задумываться о зарядке аккумулятора.