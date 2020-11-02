Обзор Huawei P Smart 2021: представьте, что будущее уже наступило

Huawei P Smart 2021 ФОТО: Janis Vevers

В дополнении к стоимости - это хорошо работающие биометрические решения устройств Huawei. Система распознавания лиц замечательно функционирует при хорошем освещении, устройство разблокируется, как только "увидит" владельца. Но если вокруг темно или на лице маска, все, что вам нужно сделать - это нажать кнопку питания со сканером отпечатков пальцев с правой стороны, чтобы телефон продолжал работать.

Также стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч, ведь даже некоторые из устройств в три и четыре раза дороже не могут похвастаться такой емкостью. Он также оправдывает ожидания, поскольку может работать до двух дней без подзарядки. В режиме непрерывного воспроизведения видео он смог "потянуть" почти 15 часов, что является поистине замечательным показателем. И последнее, но не менее важное: аккумулятор поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт, поэтому с помощью оригинального зарядного устройства большой накопитель энергии можно заполнить за один час.

Huawei P Smart 2021 ФОТО: Janis Vevers

Ярче, чем в жизни

Мы добрались до самого наглядно заметного элемента телефона - четырех линз задней камеры, расположенных в одну линию. В этой модели Huawei не гнался за модой, а вставил массивный выступающий блок камер. Он создан прагматично, "выдвинут" на миллиметр наружу, а линзы относительно небольшие. Эффектно смотрятся четыре "глаза" в линейке устройств бюджетного класса, как и надпись - 48 MP AI Quad Camera. Однако не стоит обнадеживаться. 48 мегапикселей предназначены для датчика изображения основной камеры, в то время как сверхширокоугольный датчик составляет 8 МП, а датчики макро и глубины - по 2 МП. Это во многом определяет качество изображений. Пока достаточно основной камеры, снимки выглядят неплохо, но когда с используют другие объективы, то появляются недостатки. Самый заметный из них - это отсутствие "сочности" в цветах широкоугольных снимков. При съемке выразительного леса, украшенного желто-розовыми осенними листьями, он на снимках выглядит тускло. Даже при активации режима HDR.

Ночной режим, фото со вспышкой, фото с освещением, обычный режим ФОТО: Janis Vevers

Система камеры, похоже, также перестаралась с освещением кадра. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой - не очень. Снимки, сделанные при слабом освещении, ярче, чем в реальной жизни, поэтому вы можете видеть больше глаз во дворе. Но есть и теневая сторона. Например, на снимках с хорошим освещением стебли травы на фотографии светлее, чем на лугу.

Вариант, который стоит рассмотреть

Хотя за последние пару лет в бюджетный класс вошло много хороших моделей, P Smart 2021 выглядит среди них неплохо. Он продуманно сбалансирован и предлагает больше, чем можно было бы ожидать от устройств в этом ценовом диапазоне. Единственная трудность может возникнуть у пользователей, которые построили свой виртуальный мир вокруг учетной записи Gmail. Поскольку к этой модели также применяются санкции США, сервисы Google не включены. В результате доступ к электронной почте Gmail, Google Maps, YouTube и другим американским ресурсам можно получить только через браузер, что, к сожалению, означает различные ограничения. Другой вариант, который не относится к YouTube, - связать свою учетную запись Gmail со встроенным почтовым браузером вашего телефона, что очень просто и в некоторой степени даже очень похоже на интерфейс приложения Gmail. У приложения "Карты и навигация" есть несколько альтернатив, включая Tom Tom, Here Maps или Here WeGo и другие.

В свою очередь, бесплатная P Smart 2021 от Google станет одной из лучших моделей, которую можно будет приобрести за 230 евро. AppGallery от Huawei постоянно заполняется и на ней уже скопилось более 100 тысяч программ. Если вы что-то не можете найти, может оказаться полезным инструмент Petal Search - самый простой способ добраться до приложений, которых еще нет в AppGallery. "Железо" качественное и долговечное, а дизайн достаточно привлекательный, чтобы его можно было показать друзьям.