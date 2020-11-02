Обзор Huawei P Smart 2021: представьте, что будущее уже наступило

Huawei P Smart 2021 предлагает больше, чем мы ожидаем от смартфона в подобном ценовом диапазоне.
Если верить записям в социальных сетях, некоторые люди настолько разочаровалась в 2020 году, что уже хотят наступление следующего года. Производители уловили вибрирующее настроение в воздухе и спешат предложить возможность почувствовать себя как в следующем году, даже прекрасно понимая, что страницы календаря так быстро перевернуть не удастся. Например, компания Huawei уже в сентябре представила смартфон P Smart 2021, хотя такое "опережение" времени не часто практикуется в мире мобильных устройств.
Серия P Smart увидела свет менее трех лет назад. На тот момент телефон позиционировался как устройство для молодежи поколения Z. Простое, удобное и с хорошей камерой. Третье поколение спустя шесть месяцев - P Smart Z - принесло с собой современную инновацию в виде выдвижной фронтальной камеры, теперь пришло время и последним достижениям. В последнем P Smart также все ориентировано на фотографию, на этот раз за это отвечают четыре задние камеры, в которых у основной 48-мегапиксельная матрица.
Галерея: снимки, сделанные на Huawei P Smart 2021
Со вкусом оформленный дизайн
Однако не менее важным является тот факт, что в этом смартфоне за цену около 230 евро все самые важные элементы находятся в удивительном балансе. Если исторические производители ставят в устройства бюджетного класса медленный процессор, плохой экран или слабую камеру, чтобы снизить цены, то в случае с P Smart 2021 дело обстоит иначе. Даже дизайн получился очень красивым, особенно аппарат в золотых тонах заката, которым располагал TVNET, особенно переливался на солнце. Корпус выполнен из поликарбоната, но сзади он выглядит как стеклянное покрытие дорогих телефонов с закругленными гладкими краями и приятен на ощупь.
206-граммовый телефон также имеет большой дисплей с диагональю 6,67 дюйма, что соответствует потребностям современной молодежи. Он умно встроен в корпус шириной 7,7 сантиметра, поэтому использовать P Wizard в одной руке не проблема. Также отмечается разрешение 1080x2400 пикселей, что составляет 395 точек на дюйм. Еще несколько лет назад такой показатель можно было увидеть только во флагманских моделях.
Экран яркий, даже когда яркость установлена только наполовину, и чистота цвета тоже радует, хотя производитель использовал LCD-дисплей вместо гораздо более дорогого OLED. Кроме того, для длительного использования доступен режим Eye Comfort, который снижает утомляемость глаз синим светом.
Узнает лицо владельца
В целом эксплуатационная мощность P Smart 2021 заслуживает похвалы. Хотя процессор Kirin710A не является одним из самых быстрых, и покупатели, требующие 4 Гб оперативной памяти, могут воротить нос, он делает свое дело. Страницы новостного портала прокручиваются плавно, приложения загружаются с приемлемой скоростью, и вы никогда не почувствуете, что ждете. Если цель - использовать телефон для поиска информации, воспроизведения видео и графически не слишком "тяжелых" игр, то на P Smart 2021 можно положиться.
В дополнении к стоимости - это хорошо работающие биометрические решения устройств Huawei. Система распознавания лиц замечательно функционирует при хорошем освещении, устройство разблокируется, как только "увидит" владельца. Но если вокруг темно или на лице маска, все, что вам нужно сделать - это нажать кнопку питания со сканером отпечатков пальцев с правой стороны, чтобы телефон продолжал работать.
Также стоит отметить аккумулятор на 5000 мАч, ведь даже некоторые из устройств в три и четыре раза дороже не могут похвастаться такой емкостью. Он также оправдывает ожидания, поскольку может работать до двух дней без подзарядки. В режиме непрерывного воспроизведения видео он смог "потянуть" почти 15 часов, что является поистине замечательным показателем. И последнее, но не менее важное: аккумулятор поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт, поэтому с помощью оригинального зарядного устройства большой накопитель энергии можно заполнить за один час.
Ярче, чем в жизни
Мы добрались до самого наглядно заметного элемента телефона - четырех линз задней камеры, расположенных в одну линию. В этой модели Huawei не гнался за модой, а вставил массивный выступающий блок камер. Он создан прагматично, "выдвинут" на миллиметр наружу, а линзы относительно небольшие. Эффектно смотрятся четыре "глаза" в линейке устройств бюджетного класса, как и надпись - 48 MP AI Quad Camera. Однако не стоит обнадеживаться. 48 мегапикселей предназначены для датчика изображения основной камеры, в то время как сверхширокоугольный датчик составляет 8 МП, а датчики макро и глубины - по 2 МП. Это во многом определяет качество изображений. Пока достаточно основной камеры, снимки выглядят неплохо, но когда с используют другие объективы, то появляются недостатки. Самый заметный из них - это отсутствие "сочности" в цветах широкоугольных снимков. При съемке выразительного леса, украшенного желто-розовыми осенними листьями, он на снимках выглядит тускло. Даже при активации режима HDR.
Система камеры, похоже, также перестаралась с освещением кадра. Это, с одной стороны, хорошо, но с другой - не очень. Снимки, сделанные при слабом освещении, ярче, чем в реальной жизни, поэтому вы можете видеть больше глаз во дворе. Но есть и теневая сторона. Например, на снимках с хорошим освещением стебли травы на фотографии светлее, чем на лугу.
Вариант, который стоит рассмотреть
Хотя за последние пару лет в бюджетный класс вошло много хороших моделей, P Smart 2021 выглядит среди них неплохо. Он продуманно сбалансирован и предлагает больше, чем можно было бы ожидать от устройств в этом ценовом диапазоне. Единственная трудность может возникнуть у пользователей, которые построили свой виртуальный мир вокруг учетной записи Gmail. Поскольку к этой модели также применяются санкции США, сервисы Google не включены. В результате доступ к электронной почте Gmail, Google Maps, YouTube и другим американским ресурсам можно получить только через браузер, что, к сожалению, означает различные ограничения. Другой вариант, который не относится к YouTube, - связать свою учетную запись Gmail со встроенным почтовым браузером вашего телефона, что очень просто и в некоторой степени даже очень похоже на интерфейс приложения Gmail. У приложения "Карты и навигация" есть несколько альтернатив, включая Tom Tom, Here Maps или Here WeGo и другие.
В свою очередь, бесплатная P Smart 2021 от Google станет одной из лучших моделей, которую можно будет приобрести за 230 евро. AppGallery от Huawei постоянно заполняется и на ней уже скопилось более 100 тысяч программ. Если вы что-то не можете найти, может оказаться полезным инструмент Petal Search - самый простой способ добраться до приложений, которых еще нет в AppGallery. "Железо" качественное и долговечное, а дизайн достаточно привлекательный, чтобы его можно было показать друзьям.
Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvia.