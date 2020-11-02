TikTok, оцененный миллионами: Ильич из Little Big стер себе лицо

Группа Little Big принялась покорять TikTok. Видео, в котором фронтмен группы Илья Прусикин стирает свои татуировки и черты лица, посмотрело больше 19 миллионов человек.
Напомним, что группа Little Big должна была принять участиев в "Евровидении-2020" от России, но из-за пандемии конкурс не состоялся. Музыкантов поддерживали во всем мире.
Какое-то время назад артисты даже устроили свое собственное "Евровидение" - "Карантиновидение", оно приобрело популярность в Instagram, но теперь Илья Прусикин и Соня Таюрская (вокалистка Little Big) стали профессиональными тиктокерами.
К примеру, лица участников группы на одном из роликов уже превращались в "Тетрис". Теперь же Илья Прусикин стирает все свои татуировки и лицо, а потом переносит все это на стену.
Сюрреалистичное видео набрало больше 19 миллионов просмотров, 2,4 миллиона лайков и больше 15 тысяч комментариев в приложении TikTok. На песню обратили внимание не только российские фанаты, но и иностранные пользователи. Некоторые даже опубликовали свою реакцию на необычный монтаж.
@littlebig
Face/Off♬ Liar - Little Big