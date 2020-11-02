Пн, 2.11.2020
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TikTok, оцененный миллионами: Ильич из Little Big стер себе лицо

Илья Прусикин

ФОТО: скриншот с youtube.com

Группа Little Big принялась покорять TikTok. Видео, в котором фронтмен группы Илья Прусикин стирает свои татуировки и черты лица, посмотрело больше 19 миллионов человек. 

Напомним, что группа Little Big должна была принять участиев в "Евровидении-2020" от России, но из-за пандемии конкурс не состоялся. Музыкантов поддерживали во всем мире. 

Какое-то время назад артисты даже устроили свое собственное "Евровидение" - "Карантиновидение", оно приобрело популярность в Instagram, но теперь Илья Прусикин и Соня Таюрская (вокалистка Little Big) стали профессиональными тиктокерами.

К примеру, лица участников группы на одном из роликов уже превращались в "Тетрис". Теперь же Илья Прусикин стирает все свои татуировки и лицо, а потом переносит все это на стену. 

Сюрреалистичное видео набрало больше 19 миллионов просмотров, 2,4 миллиона лайков и больше 15 тысяч комментариев в приложении TikTok. На песню обратили внимание не только российские фанаты, но и иностранные пользователи. Некоторые даже опубликовали свою реакцию на необычный монтаж.

@littlebig

Face/Off

♬ Liar - Little Big

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