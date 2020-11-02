В Испании похоронные бюро объявили забастовку: слишком много умерших от Covid-19

Профсоюзы работников похоронных бюро подчеркивают необходимость увеличения числа сотрудников, чтобы избежать задержек с захоронением умерших, как это произошло во время первой волны пандемии Covid-19 в марте этого года.

Как агентству AFP сообщили представители одного из похоронных бюро Мадрида, предприятию необходимо от 15 до 20 новых сотрудников, чтобы справиться с ростом количества умерших.

Испания - одна из стран Европы, наиболее пострадавших от нового коронавируса.

На прошлой неделе Испания на шесть месяцев продлила чрезвычайное положение, объявленное в связи с резким ростом числа случаев коронавируса.