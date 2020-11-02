Пн, 2.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

В Испании похоронные бюро объявили забастовку: слишком много умерших от Covid-19

ФОТО: Reuters / Scanpix

Испанские похоронные службы объявили забастовку в воскресенье, 1 ноября, поскольку из-за быстрорастущего количества жертв Covid-19 больше не могут справляться со своими обязанностями и требуют от правительства дополнительных сотрудников, сообщает британская радиовещательная организация BBC.

Профсоюзы работников похоронных бюро подчеркивают необходимость увеличения числа сотрудников, чтобы избежать задержек с захоронением умерших, как это произошло во время первой волны пандемии Covid-19 в марте этого года.

Как агентству AFP сообщили представители одного из похоронных бюро Мадрида, предприятию необходимо от 15 до 20 новых сотрудников, чтобы справиться с ростом количества умерших.

Испания - одна из стран Европы, наиболее пострадавших от нового коронавируса.

На прошлой неделе Испания на шесть месяцев продлила чрезвычайное положение, объявленное в связи с резким ростом числа случаев коронавируса.

В Испании от Covid-19 умерло более 35 000 человек.

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