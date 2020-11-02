"Живешь бедно, но зато в Gucci": звезда фильма "Чики" Варвара Шмыкова о диетах, заработке и хейте

После выхода сериала "Чики" на Варвару Шмыкову было направлено пристальное внимание. Она призналась, что негативных комментариев в какой-то момент стало очень много. Варвара не понимает, почему ее мгновенно стали ненавидеть совершенно разные люди.

"Я никогда не была тем человеком, который кому-то пишет... Я далека от психологии этих людей", - говорит актриса.

Она отметила, что критикуют не только ее внешность, но и ее квартиру.

"Живешь бедно, но зато в Gucci", - цитирует она.

Актриса считает, что оскорблять внешние данные - это низко.

Варвара призналась, что в юношестве была очень завистливой. Сейчас она уже не так завидует тем, кто стройнее, но все равно.

"Те, у кого хороший метаболизм, те пусть сгорят в аду. Потому что у меня метаболизм какой-то наоборотный", - подчеркнула Шмыкова.

Девушка признается, что ей приходится очень стараться, чтобы держать себя в форме. Актриса часто показывает себя без фильтров и фотошопа, не скрывает свои неидеальные по стандартам красоты формы и появляется на фотографиях без косметики.

Шмыкову назвали иконой бодипозитива, но сама она себя к этому движению не причисляет. Модные журналы с удовольствием снимают Варю в откровенных фотосессиях. Она же старается просто принимать и любить себя.

Хотя есть грань, когда это может перерасти в болезнь, например, в булимию или ожирение.

"Я не люблю целлюлит, мне он не нравится ни на себе, ни на других. Я люблю себя больше, когда у меня хотя бы вырисовывается талия, но я не загоняю себя и не ругаю, когда ее нет".

Шмыкова не стала отрицать, что любит веселиться, тусоваться, заводить новые знакомства и выпивать. Это даже стало предметом обсуждения на сеансе у психотерапевта. Но актриса старается держать себя в рамках и периодически отказываться от алкоголя.

Героиня рассказала также про своего мужа - оператора Евгения Козлова, который отличается от нее: он не ест мясо, занимается йогой и встает рано утром.

Шмыкова раскрыла Собчак, сколько зарабатывает - она снималась в "Чиках" за 35 тысяч рублей (около 373 евро) за смену, а супруг за смену получает 120 тысяч (около 1200 евро).

Актриса рассказала, что никогда не жила богато и до сих пор вспоминает, что она "из бедных". Она подчеркнула, что не сосредоточена на зарабатывании денег и даже рекламу в Instagram отбирает по принципу "принести пользу", а не "заработать".