Джонни Депп проиграл иск о клевете к The Sun. Таблоид писал, что актер избивает Эмбер Херд

Актриса и экс-супруга Деппа Эмбер Херд была на процессе свидетелем. Ответчиком, кроме The Sun, стала владеющая газетой News Group Newspapers.

Высокий суд Лондона изучил 14 случаев, в которых ответчики указывали на применение физического насилия к Херд, 12 из них он счел доказанными.

Согласно правилам британской судебной системы The Sun должна была доказать правдивость опубликованной информации. В итоге суд решил, что утверждение таблоида, что Джонни Депп бил жену, соответствует действительности. Актеру было отказано в выплате компенсации за моральный ущерб. Об этом пишет BBC.

Напомним, что слушания начались еще в июле 2020 года. Они продлились три недели. Адвокаты Деппа решили подать апелляцию.