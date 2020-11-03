Джонни Депп проиграл иск о клевете к The Sun. Таблоид писал, что актер избивает Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп проиграл иск о клевете к английскому изданию The Sun из-за статьи 2018 года, где утверждается, что он избивал бывшую жену Эмбер Херд. Об этом пишет The Guardian.
Актриса и экс-супруга Деппа Эмбер Херд была на процессе свидетелем. Ответчиком, кроме The Sun, стала владеющая газетой News Group Newspapers.
Высокий суд Лондона изучил 14 случаев, в которых ответчики указывали на применение физического насилия к Херд, 12 из них он счел доказанными.
Согласно правилам британской судебной системы The Sun должна была доказать правдивость опубликованной информации. В итоге суд решил, что утверждение таблоида, что Джонни Депп бил жену, соответствует действительности. Актеру было отказано в выплате компенсации за моральный ущерб. Об этом пишет BBC.
Напомним, что слушания начались еще в июле 2020 года. Они продлились три недели. Адвокаты Деппа решили подать апелляцию.
До сих пор идет рассмотрение дела о колонке в The Washington Post, в которой Херд рассказала о жестоком отношении бывшего мужа. Весной 2019 года Депп подал иск о клевете на 50 миллионов долларов.