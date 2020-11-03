Вт, 3.11.2020
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Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

Япония наградила Раймонда Паулса за песню "Миллион алых роз"

Raimonds Pauls

ФОТО: publicitātes

Правительство Японии огласило список иностранцев, которых решено наградить японскими государственными наградами, среди которых есть маэстро Раймонд Паулс.

Как сообщили LETA в посольстве Японии в Латвии, Орден Восходящего Солнца и Золотые лучи с ожерельем были вручены за вклад в укрепление культурных связей Японии и Латвии посредством музыки, а также за содействие взаимопониманию между двумя странами.

В посольстве подчеркнули, что Паулс - известный музыкант. Сочиненная им песня Dāvāja Māriņa (в русском варианте - "Миллион алых роз") была исполнена многими японскими певцами и приобрела большую популярность в Японии.

Видео: Dāvāja Māriņa - A. Kukule 

В то время как Паулс был членом Сейма, он работал в группе латвийско-японского парламентского сотрудничества и внес свой вклад в культурный обмен двух стран, а также улучшил понимание японской культуры в Латвии.

В соцсети Twitter Раймонда Паулса поздравил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который обрадовался, что талант и вклад музыканта в мировую культуру так высоко оценили. 

Песня Раймонда Паулса настолько полюбилась в Японии, что ее перевели на японский язык, и с тех пор множество известных японских исполнителей ее поют. Японская версия песни имеет такой же смысл, что и русская. На японский песню перевела Нина Хедо.

Видео: "Миллион алых роз" на японском языке

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