Клип на детскую песню стал самым просматриваемым видео за всю историю YouTube

Клип на детскую песню Baby Shark о семействе акул почти на 10 миллионов обошел ролик на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки. До этого их видео стало самым популярным еще в апреле 2018 года.

Despacito вышла 2 января 2017 года. В ремиксовой версии (при участии Джастина Бибера), она была представлена 17 апреля 2017 года и возглавила хит-парады США (Billboard Hot 100) и Великобритании (UK Singles Chart), что стало первым случаем для испаноязычной песни после 1996 года, когда хитом была песня Macarena.

4 августа 2017 года видеоклип на эту композицию впервые в истории преодолел отметку в 3 млрд просмотров, после 2019 года он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный клип в истории Youtube.