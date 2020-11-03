Вт, 3.11.2020
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Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге

Латышский обед с темным пивом: от перловой каши до картофельных булочек

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com/Helena Lopes

В преддверии праздников Латвии - два рецепта, которыми можно дополнить свой стол - густая перловая каша с твердым сыром, корнеплодами, тушеными в темном пиве, и копченой свининой, а также хлеб из темного пива и картофеля с солеными грибами и сметаной. Это отличный способ приготовить что-то классическое по-новому.

 

Густая перловая каша с твердым сыром, корнеплодами, тушеными в темном пиве, и копченой свининой

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 200 гр. перловой крупы;
  • 100 гр. твердого сыра;
  • 250 мл. сливок;
  • 400 гр. копченой свиной грудинки;
  • 2 средние моркови;
  • 1 кольраби, брюква, репа или другое;
  • 200 мл. темного пива Mežpils.

Приготовление:

  1. Перловую крупу промыть и отправить вариться в подсоленную воду до готовности, затем слить воду и отсудить кашу.
  2. Корнеплоды почистить и нарезать мелкими кусочками. Слегка подогреть кастрюльку, добавить масла и тушить корнеплоды, время от времени подливая пиво. Когда корнеплоды достигнут полуготовности, добавить порезанную свиную грудинку и продолжить готовить жаркое, пока пиво полностью не впитается и корнеплоды не карамелизируются и не станут мягкими.
  3. Перловку переложить в кастрюльку, добавить сливки и нагреть. Медленно нагревая, добавить тертый твердый сыр и перемешивать, пока каша не обретет консистенцию крема и не загустеет.
  4. Сверху добавить корнеплоды с мясом и подавать.

Хлеб из темного пива и картофеля с солеными грибами и сметаной

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты (на 2 маленьких буханки по 250 гр):

  • 170 гр. желтого картофеля;
  • 265 гр. пшеничной муки;
  • 6 гр. морской соли;
  • 22 мл. темного пива Mežpils;
  • 45 гр. масла;
  • 10 гр. жидких дрожжей;
  • 300 гр. соленых лесных грибов (черные грузди, лисички и т. п.);
  • 2–3 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

  1. Картофель со всей кожурой отправить в духовку запекаться при температуре 180 °C приблизительно на 1 час, до полной готовности.
  2. Ложкой выбрать мякоть, протереть через сито и охладить.
  3. Пиво нагреть до кипения, добавить масло и растопить его, затем отсудить до комнатной температуры.
  4. Муку просеять, добавить картофель, измельченную морскую соль, дрожжи и пиво с маслом. Замешивать тесто руками приблизительно 10 минут, пока тесто не станет мягким и послушным. Накрыть тесто пищевой пленкой, промазанной маслом, и оставить на 2 часа. Замесить тесто, разделить на две части и поместить в формочки, смазанные маслом, оставить подниматься еще на 45 минут или пока теста не станет вдвое больше. Отправить в духовку при температуре 185 °C на 30 минут. Выбрать из духовки и остудить.
  5. Грибы высушить и нарезать средними кусочками. Добавить сметану и перемешать. Нарезать хлеб и подавать с грибами и сметаной.

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