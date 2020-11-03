Латышский обед с темным пивом: от перловой каши до картофельных булочек

В преддверии праздников Латвии - два рецепта, которыми можно дополнить свой стол - густая перловая каша с твердым сыром, корнеплодами, тушеными в темном пиве, и копченой свининой, а также хлеб из темного пива и картофеля с солеными грибами и сметаной. Это отличный способ приготовить что-то классическое по-новому.