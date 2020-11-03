Латышский обед с темным пивом: от перловой каши до картофельных булочек

В преддверии праздников Латвии - два рецепта, которыми можно дополнить свой стол - густая перловая каша с твердым сыром, корнеплодами, тушеными в темном пиве, и копченой свининой, а также хлеб из темного пива и картофеля с солеными грибами и сметаной. Это отличный способ приготовить что-то классическое по-новому.
Густая перловая каша с твердым сыром, корнеплодами, тушеными в темном пиве, и копченой свининой
Ингредиенты (на 4 порции):
- 200 гр. перловой крупы;
- 100 гр. твердого сыра;
- 250 мл. сливок;
- 400 гр. копченой свиной грудинки;
- 2 средние моркови;
- 1 кольраби, брюква, репа или другое;
- 200 мл. темного пива Mežpils.
Приготовление:
- Перловую крупу промыть и отправить вариться в подсоленную воду до готовности, затем слить воду и отсудить кашу.
- Корнеплоды почистить и нарезать мелкими кусочками. Слегка подогреть кастрюльку, добавить масла и тушить корнеплоды, время от времени подливая пиво. Когда корнеплоды достигнут полуготовности, добавить порезанную свиную грудинку и продолжить готовить жаркое, пока пиво полностью не впитается и корнеплоды не карамелизируются и не станут мягкими.
- Перловку переложить в кастрюльку, добавить сливки и нагреть. Медленно нагревая, добавить тертый твердый сыр и перемешивать, пока каша не обретет консистенцию крема и не загустеет.
- Сверху добавить корнеплоды с мясом и подавать.
Хлеб из темного пива и картофеля с солеными грибами и сметаной
Ингредиенты (на 2 маленьких буханки по 250 гр):
- 170 гр. желтого картофеля;
- 265 гр. пшеничной муки;
- 6 гр. морской соли;
- 22 мл. темного пива Mežpils;
- 45 гр. масла;
- 10 гр. жидких дрожжей;
- 300 гр. соленых лесных грибов (черные грузди, лисички и т. п.);
- 2–3 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
- Картофель со всей кожурой отправить в духовку запекаться при температуре 180 °C приблизительно на 1 час, до полной готовности.
- Ложкой выбрать мякоть, протереть через сито и охладить.
- Пиво нагреть до кипения, добавить масло и растопить его, затем отсудить до комнатной температуры.
- Муку просеять, добавить картофель, измельченную морскую соль, дрожжи и пиво с маслом. Замешивать тесто руками приблизительно 10 минут, пока тесто не станет мягким и послушным. Накрыть тесто пищевой пленкой, промазанной маслом, и оставить на 2 часа. Замесить тесто, разделить на две части и поместить в формочки, смазанные маслом, оставить подниматься еще на 45 минут или пока теста не станет вдвое больше. Отправить в духовку при температуре 185 °C на 30 минут. Выбрать из духовки и остудить.
- Грибы высушить и нарезать средними кусочками. Добавить сметану и перемешать. Нарезать хлеб и подавать с грибами и сметаной.