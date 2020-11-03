"Думала о суициде": Анна Старшенбаум об измене Яглыча

"Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой... Когда все выяснилось, то для меня это стало сильнейшим ударом. Теперь я по-другому отношусь к мужчинам. Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно", - подчеркнула Анна.