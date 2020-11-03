Вт, 3.11.2020
Это такая провинциальная позиция - будто ты в Даугавпилсе как в какой-то закрытой коробочке и тебя вообще не волнует, что происходит в мире. А ведь все взаимосвязано. В Китае вот, смотри, произошло - и ох как долбануло по всем. Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"
Инна Плавока, главный редактор издания "Чайка"

"Думала о суициде": Анна Старшенбаум об измене Яглыча

Российская актриса Анна Старшенбаум стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном интервью она призналась, что чуть было не решилась покончить с собой, когда узнала, что у ее возлюбленного Владимира Яглыча тайный роман со Светланой Ходченковой. 

"Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой... Когда все выяснилось, то для меня это стало сильнейшим ударом. Теперь я по-другому отношусь к мужчинам. Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно", - подчеркнула Анна. 

31-летняя актриса заметила, что сейчас понимает, что мужчины часто позволяют себе обратное. Но Анна все-таки благодарна Яглычу за печальный опыт.

"Такие мужчины не знают, что такое любовь. Мне их очень жаль", - подытожила Старшенбаум. 

Анна Старшенбаум и Владимир Яглыч состояли в отношениях примерно год. Они расстались не самым лучшим образом. Дружбы между актерами нет. 

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