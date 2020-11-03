"Думала о суициде": Анна Старшенбаум об измене Яглыча

Российская актриса Анна Старшенбаум стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном интервью она призналась, что чуть было не решилась покончить с собой, когда узнала, что у ее возлюбленного Владимира Яглыча тайный роман со Светланой Ходченковой.
"Думала о суициде, когда узнала, что мужчина, имея отношения со мной, встречается с другой... Когда все выяснилось, то для меня это стало сильнейшим ударом. Теперь я по-другому отношусь к мужчинам. Если человек находится в отношениях, то он должен нести ответственность за вторую половинку. Не надо врать, предавать и делать больно", - подчеркнула Анна.
31-летняя актриса заметила, что сейчас понимает, что мужчины часто позволяют себе обратное. Но Анна все-таки благодарна Яглычу за печальный опыт.
"Такие мужчины не знают, что такое любовь. Мне их очень жаль", - подытожила Старшенбаум.
Анна Старшенбаум и Владимир Яглыч состояли в отношениях примерно год. Они расстались не самым лучшим образом. Дружбы между актерами нет.