Сервису придется несладко: российский кондитер Ренат Агзамов стал ведущим проекта "Черный список"

"Черный список" - реалити-шоу о проверке качества потребительских услуг. Ведущий Ренат Агзамов вместе с экспертами в проверяемых областях будет исследовать работу компаний и лиц, предоставляющих услуги на дому: услуги няни, клининга, детской анимации, ремонта и другие.

Ренат Агзамов: "В роли ведущего "Черного списка" я чувствовал себя максимально комфортно - я за справедливость! В российском сервисе поразила беспечность крупных организаций в предоставлении тех или иных услуг, было очень много обмана! При этом порадовали отдельные специалисты, которые максимально честно выполняли свои обязанности и искренне старались людям помочь".

Проект покажет, какими уловками пользуются нечестные продавцы и недобросовестные представители всевозможных услуг, как они наживаются на незнании покупателей, и расскажет о самых распространенных схемах обмана.

Под проверку попадут компании разных ценовых сегментов - от дешевых до очень дорогих. По результатам проверки Ренат Агзамов порекомендует или занесет компанию в "черный список".