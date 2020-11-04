Иван Янковский: знаменитая актерская династия, постельная сцена с Асмус и слухи об изменах

Иван Янковский - российский актер театра и кино, продолжатель актерской династии Янковских: внук культового советского актера Олега Янковского, сын кинорежиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры. Эксперты называют его надеждой российского кинематографа.

Сам Иван не раз признавался, что не любит давать интервью, ведь в конце разговора его непременно спросят о знаменитых родственниках.

Актер ведет довольно закрытый образ жизни, но это не спасаетего от многочисленных слухов.

После выхода фильма "Текст" разразился настоящий скандал. Ходили слухи, что секс Янковского и Кристины Асмус был настоящим.

"Мы снимали кадры сами. Выпили вина, чокнулись, и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: "Ну, давайте!" - и уходит чай пить за дверь. И вот ты здесь, и она здесь, и надо все это запечатлеть. И вроде бы у нее муж там, в жизни, и он все увидит. Это стремно на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать", - цитирует актера StarHit.ru.

Первой актерской работой Ивана Янковского стала картина "Приходи на меня посмотреть", а потом он не снимался 8 лет. Следующей лентой стала "Индиго", где он сыграл подростка со сверхспособностями.

Успешной для него стала роль в фильме "Тряпичный союз", а после - комедия "Без границ", картина "Ночные стражи" и "Дама пик".

Хотя Ивана сложно назвать "тусовщиком", да и компрометирующих его снимков в желтой прессе нет, СМИ не раз писали о его романах. В юности он встречался с дочкой бизнесмена Камиллой Байсаровой, а после появились слухи об интрижке Янковского с Анной Чиповской. Никто из них эти разговоры не комментировал.

Серьезный роман у актера был с дочкой Константина Кинчева Верой Панфиловой. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе, и в 2013-м в звездных кругах заговорили о романе пары. Но спустя три года влюбленные отписались друг от друга в соцсетях и перестали выходить в свет вместе. На премьере "Дамы пик" Янковский появился с блогером Таисией Румянцевой. Заговорили о его измене Вере.

Светская хроника писала, что в 2017 году Иван посетил премию "Золотой орел" с дочкой известного ресторатора Александрой Новиковой, а уже в августе уехал на Сицилию вместе с прежней подругой - Верой Панфиловой. Но позже актриса опровергла эту информацию.

Также ходили слухи, что у Янковского роман со звездой "Отеля "Элеон" Дианой Пожарской. Но девушка все отрицала и заметила, что счастлива в браке.