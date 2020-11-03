Гению модной фотографии Хельмуту Ньютону - 100: "Бесстыдная красота" в Splendid Palace

Мировая премьера фильма режиссера Геро фон Бёма (Германия) состоялась в 2020 году в Берлине и украсила программу нью-йоркского международного кинофестиваля "Трайбека" (Tribeca Film Festival), одним из основателей которого является Роберт де Ниро. Певица Грейс Джонс, топ-модели 90-х Клаудиа Шиффер и Надя Ауэрманн, актрисы Изабелла Росселини и Шарлотта Рэмплинг – вот неполный список героинь ленты, с помощью откровений которых режиссер пытается постичь творческий метод мастера провокаций.

"Я люблю вульгарность. Меня привлекает дурновкусие - оно возбуждает гораздо больше усредненного взгляда на мир. Хороший вкус - это анти-мода, анти-фото и даже антиэротизм. А вульгарность - жизнь, развлечение и бросание в крайности!" - говорил Хельмут Ньютон.

ФОТО: Пресс-фото

Легендарный немецкий и австралийский художник родился 31 октября 1920 года в Берлине и увлекся фотографией уже в 12-летнем возрасте. В 1938 году семья будущего гуру модной фотографии бежала в Южную Америку от нацистских преследований, а сам он оказался сначала в Сингапуре, а затем в Австралии. География перемещений Хельмута Ньютона впечатляет - он работал по всему миру от Парижа до Лос-Анджелеса, где и погиб в 2004 году в автокатастрофе.

Ньютон сделал себе имя свои неистовым исследованием женских форм. Его провокационный творческий метод ставил в тупик и вызывал шквал нападок со стороны феминисток, обвинявших художника в уничижении достоинства женщин. Авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос: он воспринимал своих моделей как сексуальные объекты или наделял их особой силой?

Фильм включает интервью с позировавшими гению звездами, а также фрагменты его домашних видео, закулисье съемок и архивы, рисуя нам всесторонний портрет художника.

Он подводит черту под наследием художника и намекает на то, что сегодня, когда миром правят политкорректность, набирающий обороты феминизм и движение #MeToo, такие дерзкие съемки вряд ли были бы возможны.

Документальный фильм "Хельмут Ньютон. Бесстыдная красота" демонстрируется в кинотеатре Splendid Palace. Билеты - в кассах кинотеатра.