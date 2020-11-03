Адвокат: у Михаила Ефремова кончились деньги

Оказывается, сразу после ДТП к Хархорину пришла жена актера Софья Кругликова.

"Мы с ней оформили договор, который должны были зарегистрировать на следующий день. Но этого не произошло", - признался он.

Петр Хархорин должен был тогда встречаться с Ефремовым и начинать работать.

"Но на следующее утро после заключения договора раздался звонок от Софьи Николаевны. Она мне сказала: "Давайте пока воздержимся. Друзья и остальные члены семьи пока не приняли окончательного решения". Вскоре я узнал, что в деле появился Эльман Пашаев. Но с Софьей Николаевной мы остались в добрых отношениях", - сказал он журналистам.

Правозащитник заметил, что "как прозвучал восьмилетний приговор, все снова появились". Тогда же был заключен новый договор. С 18 сентября он работает по этому делу.

Что касается выплат потерпевшим, то пока существует задержка.

"Только после официального вступления приговора в законную силу Михаилу Олеговичу разрешат сделать доверенность на жену. И тогда она сможет воспользоваться сбережениями, которые хранятся в ячейке и на личном банковском счете мужа. Пока такой доверенности нет. Можно было воспользоваться средствами с его производственных счетов, но на них налоговая инспекция по бюрократическим основаниям наложила арест. Деньги пока неоткуда взять. Три миллиона наскребли благодаря друзьям, знакомым, родственникам. Они скидывались", - объяснил Хархорин.

Адвокат подчеркнул, что у супруги Ефремова сейчас финансовые трудности, но друзья актера ее не бросили.