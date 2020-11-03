"Нет" фейерверкам и воздуходувкам: депутат Думы призывает не загрязнять Ригу шумом

Риге следует отказаться от праздничных фейерверков и ограничить использование воздуходувок, - предложил сегодня на заседании комитета по жилищному хозяйству и окружающей среде Рижской думы депутат Лаурис Эренпрейс (JV).
После рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, Эренпрейс сообщил, что планирует начать обсуждение отказа от фейерверков в Риге.
По его мнению, они вызывают только звуковое загрязнение столицы. К тому же
Он выразил аналогичное мнение о воздуходувках, которые загрязняют окружающую среду выхлопными газами и звуком.
Он также призвал других депутатов принять участие в обсуждении этих вопросов и подготовке проектов решений.
По словам главы комитета Эдмунда Цепуритиса (APP), такие предложения приветствуются, и все депутаты, которые имеют какие-либо намерения относительно компетенции Комитета по жилищному хозяйству и окружающей среды, должны сделать то же самое и представить тему для оценки и обсуждения.
Он добавил, что эти вопросы не являются срочными, поэтому их можно тщательно рассмотреть.