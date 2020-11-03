Обвиняемый по делу о крушении "боинга" над Донбассом впервые дал показания в суде

Гражданин России Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении "боинга" Malaysia Airlines над Донбассом, в первый раз лично дал показания, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Русскую службу BBC". Он ответил на вопросы своих адвокатов в Москве, а 3 ноября эту видеозапись показали на суде в Нидерландах.
В ходе беседы Пулатов заявил, что 16 и 17 июля 2014 года он находился в районе крушения самолета Malaysia Airlines и решал хозяйственные вопросы, связанные с обеспечением бойцов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Он заявил, что не видел установку "Бук" и уверен, что такой установки не было у его подразделений.
Он также подтвердил, что на имеющихся в распоряжении суда аудио-записях перехваченных звонков действительно записан его голос. Он заявил, что он, как и другие руководители отрядов ДНР уже тогда знали, что их звонки прослушивались и использовали эту линию для намеренного введения в заблуждение украинских военных - именно поэтому, как он рассказал, в разговорах упоминался "Бук".
Дело о крушении "боинга" Malaysia Airlines над Донбассом рассматривается в Окружном суде Гааги с марта 2020 года. В деле указано четверо обвиняемых - помимо Пулатова это россияне Сергей Дубинский и Игорь Гиркин (Стрелков), а также гражданин Украины Леонид Харченко. Все обвиняемые находятся в России. Никто, кроме Пулатова, даже не прислал своих адвокатов.
Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летящий по рейсу Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Международная следственная группа сделала вывод, что лайнер сбили ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" с территории, тогда контролировавшейся силами ДНР. По версии обвинения, ЗРК принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в городе Курск.