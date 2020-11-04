"Мы верим, что мы на верном пути к победе": Джо Байден выступил перед своими сторонниками

"Мы верим, что мы на верном пути к победе. Мы знали, что из-за беспрецедентного количества бюллетеней их подсчет может занять дольше, чем обычно. Нам придется набраться терпения, пока тяжелая работа по подсчету бюллетеней не будет закончена. А она не будет закончена до тех пор, пока не подсчитают каждый голос. Но у нас хорошее предчувствие", - приводит слов Байдена Telegram-канал "Медузы".