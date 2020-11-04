"Мы верим, что мы на верном пути к победе": Джо Байден выступил перед своими сторонниками

Первые результаты выборов в США появились в ночь с 3 на 4 ноября, но они пока не являются окончательными. Кандидат от демократов на пост президента США Джо Байден выступил перед своими сторонниками и заявил, что находиться на пути к победе. Он призвал своих избирателей набраться терпения и дождаться окончания подсчета голосов, сообщает "Медуза".
"Мы верим, что мы на верном пути к победе. Мы знали, что из-за беспрецедентного количества бюллетеней их подсчет может занять дольше, чем обычно. Нам придется набраться терпения, пока тяжелая работа по подсчету бюллетеней не будет закончена. А она не будет закончена до тех пор, пока не подсчитают каждый голос. Но у нас хорошее предчувствие", - приводит слов Байдена Telegram-канал "Медузы".
Байден лидирует по числу голосов выборщиков, но его соперник Дональд Трамп все еще может снова стать президентом. Итоги голосования в нескольких "колеблющихся" штатах пока окончательно не подведены.
В США завершилось голосование на выборах президента. Результат выборов пока неясен, в большинстве штатов подсчет голосов продолжается.
По оценке NBC, на данный момент Байден получает 209 голосов выборщиков, Трамп - 212. По оценке Fox, у Байдена 238 голосов, у Трампа - 213.
Для победы на выборах кандидату необходимо получить не менее 270 голосов избирателей.