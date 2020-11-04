Трамп поспешил объявить себя победителем, но официальных результатов еще нет

Президент США Дональд Трамп во время подсчетов голосов на выборах выступил перед своими сторонниками в Белом доме, сообщает "Медуза".
"Результаты феноменальные. Мы все выигрываем", - заявил действующий президент.
Президент поблагодарил американский народ и свою семью за поддержку. Он также заявил, что победил в большинстве колеблющихся штатов - в Джорджии, Северной Каролине, Техасе, а также в Висконсине.
Он также заявил о своей в Пенсильвании, после чего собравшиеся стоя приветствовали его аплодисментами.
"Честно говоря, мы выиграли эти выборы. (...) Нам даже не нужны все эти штаты для победы", - сказал Трамп во время выступления в Белом доме, сообщают РИА "Новости".
LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020
Ранее к своим сторонникам обратился соперник Трампа Джо Байден. Он заявил, что находится на пути к победе. Он призвал своих избирателей набраться терпения и дождаться окончания подсчета голосов.
Оба кандидата выражают уверенность в своей будущей победе. В то же время официального ответа на вопрос, кто станет следующим президентом США, еще нет.
Как сообщает Русская служба BBC, возможно, мы не узнаем, кто победил, в течение еще нескольких дней - основная борьба перешла в сферу голосов, поданных по почте, которые еще предстоит подсчитать в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.
Помимо этого, в процесс могут вмешаться юристы, так как Трамп уже пригрозил обратиться в Верховный суд. При таком развитии событий, процесс может занять несколько недель, отмечает BBC.