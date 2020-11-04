Трамп поспешил объявить себя победителем, но официальных результатов еще нет

Президент поблагодарил американский народ и свою семью за поддержку. Он также заявил, что победил в большинстве колеблющихся штатов - в Джорджии, Северной Каролине, Техасе, а также в Висконсине.

Он также заявил о своей в Пенсильвании, после чего собравшиеся стоя приветствовали его аплодисментами.

"Честно говоря, мы выиграли эти выборы. (...) Нам даже не нужны все эти штаты для победы", - сказал Трамп во время выступления в Белом доме, сообщают РИА "Новости".

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Ранее к своим сторонникам обратился соперник Трампа Джо Байден. Он заявил, что находится на пути к победе. Он призвал своих избирателей набраться терпения и дождаться окончания подсчета голосов.

Оба кандидата выражают уверенность в своей будущей победе. В то же время официального ответа на вопрос, кто станет следующим президентом США, еще нет.

Как сообщает Русская служба BBC, возможно, мы не узнаем, кто победил, в течение еще нескольких дней - основная борьба перешла в сферу голосов, поданных по почте, которые еще предстоит подсчитать в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании.