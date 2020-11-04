Моргенштерн рассказал Дудю о своей "чуйке на хиты" и посоревновался с ним в жиме лежа

Российские (и не только) СМИ называют рэпера "главным шоуменом 2020 года". Сам исполнитель скромно назвался "самым популярным артистом России" и рассказал о своей "чуйке на хиты".

В ходе интервью, которое длится почти три часа исполнитель рассказал о работе над хитами (в частности, о совместных композициях с Элджеем и Тимати), о том, почему до сих пор не выпускает фит с американским рэпером Lil Pump, а также оценил коллег по музыкальному бизнесу, сказав:

"Оксимирон - типа умный наверное, поэт, я слушаю Оксимирона - значит, я умный". 1

Также певец раскрыл, сколько он зарабатывает на рекламе онлайн-казино и кому верит - Путину или Навальному.

Также ведущий и гость поговорили о личном: музыкант рассказал о зависимости от наркотиков и первой передозировке, а также поведал, как похудел на 20 килограммов. После этого разговора ведущий и музыкант даже посоревновались в жиме лежа.

ФОТО: Скриншот из видео