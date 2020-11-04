Моргенштерн рассказал Дудю о своей "чуйке на хиты" и посоревновался с ним в жиме лежа

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн стал гостем нового эпизода интервью-шоу "вДудь".
Российские (и не только) СМИ называют рэпера "главным шоуменом 2020 года". Сам исполнитель скромно назвался "самым популярным артистом России" и рассказал о своей "чуйке на хиты".
В ходе интервью, которое длится почти три часа исполнитель рассказал о работе над хитами (в частности, о совместных композициях с Элджеем и Тимати), о том, почему до сих пор не выпускает фит с американским рэпером Lil Pump, а также оценил коллег по музыкальному бизнесу, сказав:
Также певец раскрыл, сколько он зарабатывает на рекламе онлайн-казино и кому верит - Путину или Навальному.
Также ведущий и гость поговорили о личном: музыкант рассказал о зависимости от наркотиков и первой передозировке, а также поведал, как похудел на 20 килограммов. После этого разговора ведущий и музыкант даже посоревновались в жиме лежа.
Подробнее - в новом выпуске шоу "вДудь":