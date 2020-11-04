Насилие в детском саду: Департамент образования Рижской думы оценит нарушения

Она отметила, что продюсеры передачи не связывались с департаментом, и поэтому их попросили предоставить все отснятые материалы, чтобы оценить ситуацию, а именно выполнение обязанностей руководителя и сотрудников учреждения, а также поведение в соответствии занимаемыми должностями.

В департамент поступили отснятые материалы от Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI), которые дадут возможность оценить ситуацию в детском саду.

По сообщению департамента, информация указывает на действия сотрудников учреждения, которые не соответствуют установленным нормативными актами требованиям, а также в видеоматериале зафиксировано возможное насилие в отношении воспитанников учреждения. Поэтому для того, чтобы обеспечить всестороннюю оценку ситуации, законность действий сотрудников и их ответственность, а также для введения превентивных мер департамент пригласит для сотрудничества несколько учреждений, в том числе Государственную службу качества образования (IKVD), VBTAI и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.