Выборы в США: победителя нет, отрыв минимальный, что дальше?

В США всю ночь шел подсчет голосов, но не определился даже явный фаворит, не говоря о победителе. По состоянию на утро среды голоса выборщиков пока распределяются равномерно, с минимальным преимуществом Джо Байдена - 224 у него и 213 у Дональда Трампа.

Общий вывод, который делают большинство аналитиков и американская пресса, таков: дела у Байдена обстоят хуже, чем ожидалось, результаты Трампа превосходят спрогнозированные ожидания.

Кандидаты ожидаемо победили в тех штатах, которые традиционно голосуют за республиканцев или демократов. Исход борьбы решится в так называемых колеблющихся штатах - Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Северной Каролине. К таким штатам также относятся Флорида, Техас и Огайо, но уже известно, что там победу одержал Дональд Трамп.

Неприятные сюрпризы

Борьба за Флориду была очень напряженной, лидер менялся буквально каждые несколько минут, но Байдену не хватило поддержки в одном из самых крупных округов штата, Майами-Дейд, на которую рассчитывал его штаб.

Трамп, напротив, неожиданно получил во Флориде большое число голосов от испаноязычной общины, которую в этой части США в основном составляют выходцы с Кубы.

Район Майами "Маленькая Гавана" дал Дональду Трампу много голосов во Флориде Reuters

Но Трампа тоже ждал неприятный сюрприз: традиционно республиканская Аризона практически отдала предпочтение Байдену. Окончательный результат голосования там еще не объявлен, но аналитики Ассошиэйтед пресс предсказывают победу демократов.

Аризона не голосовала за президента-демократа с 1996 года, но Байден сделал ставку в этом штате на настроения молодой прогрессивной общины латиноамериканского происхождения.

Победа в Аризоне принесет одному из кандидатов 11 голосов выборщиков.

Трамп грозит Верховным судом

Процедура подсчета голосов может растянуться на несколько недель. Некоторые штаты еще даже не приступили к подсчету бюллетеней, присланных по почте, и отвели себе на это время до двадцатых чисел ноября.

Однако Дональд Трамп под утро объявил себя победителем и намерен через Верховный суд добиваться прекращения подсчета голосов. По его мнению, электоральные комиссии могут приписать к спискам голосов любые результаты, ссылаясь на обработку почтовых бюллетеней.

Республиканцы считают, что почтовое голосование - удобная платформа для аферы с голосами EPA

Не секрет, что по почте еще задолго до дня выборов голосовали в основном демократы. Республиканцы сразу заявили, что считают этот способ голосования не вызывающим доверия и дающим плацдарм для аферы.