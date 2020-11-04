Родители снова рассказывают детям, что съели все их конфеты на Хэллоуин. Дети злятся. Но не все

Американский телеведущий Джимми Киммел уже 10 лет жестоко разыгрывает детей всей Америки на Хэллоуин - он просит родителей прятать собранные их детьми конфеты, а потом говорить, что все сладости уже съели. Видео с самыми смешными реакциями от детей шоумэн показывает в эфире своей программы.