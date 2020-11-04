Родители снова рассказывают детям, что съели все их конфеты на Хэллоуин. Дети злятся. Но не все

Американский телеведущий Джимми Киммел уже 10 лет жестоко разыгрывает детей всей Америки на Хэллоуин - он просит родителей прятать собранные их детьми конфеты, а потом говорить, что все сладости уже съели. Видео с самыми смешными реакциями от детей шоумэн показывает в эфире своей программы.
В 2020-м году шоумэн, впрочем, призвал американцев отказаться от злой традиции - мол, год и так выдался тяжелый, и детей стоит пожалеть. Однако, американские родители не послушались и все равно прислали ему свои видео.
Реакция в роликах обычно следующая: дети скандалят, кричат, катаются по полу, стучат ногами и требуют любыми способами вернуть им конфеты. Однако, иногда встречаются и совсем другие реакции.
Видео с канала Jimmy Kimmel Live